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Udgået
200V4QSBR/01
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende MVA LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med SmartControl Lite. Et rigtig godt valg!
V-line
20 (19,53"/49,6 cm diag.)
Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.
Philips MVA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
hidkees
06/12/2020
Nederland
Bekræftet køber
Monitor van hoge kwaliteit.
De monitor heeft een mooi, haarscherp beeld. Er zijn geen defecte pixels. Hij staat wat scheef omdat de voet niet erg stevig is. De helderheid van het scherm stond erg hoog, maar deze kon met het menu gemakkelijk verlaagd worden. Het lukt mij echter niet het smartcontrast in te schakelen.
Fordele
Scherp beeld.
Ulemper
Staat scheef; smartcontrast niet of moeilijk in te stellen.
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Dato for brug 2019-11-06
Denne anmeldelse blev foretaget for 200V4QSBR LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Dato for brug 2019-11-06
Smart-reaktionstiden er den optimale værdi fra enten GtG-tests eller GtG-tests (BW).