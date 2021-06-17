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Udgået
Pålidelig og uundværlig
Vores S-line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. Funktioner såsom flimmerfri tilstand og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på og øger din produktivitet.
S-line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
4.8
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2020-12-17
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Fordele
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2020-12-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2020-12-01
weißnicht
02/04/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen
Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-03-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor
Dato for brug 2019-03-02
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.