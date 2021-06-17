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Udgået

LCD-skærm

221S8LDAB/00

4.8

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Pålidelig og uundværlig

Vores S-line-skærm sikrer effektivitet på professionelt niveau. Funktioner såsom flimmerfri tilstand og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på og øger din produktivitet.

Se alle fordele

for professionel effektivitet

Pålidelig og uundværlig

  • S-line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

17/06/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Philips Monitor LCD

Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2020-12-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2020-12-17

01/01/2021

Deutschland

Deutschland

Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,

Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor

Fordele

wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2020-12-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2020-12-01

02/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Gerät erfüllt alle meine Erwartungen

Die Darstellung ist klar und kontrastreich mit guter Farbdarstellung. Die Mikrofone haben einen guten Klang.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2019-03-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 221S8LDAB LCD-Monitor

Dato for brug 2019-03-02

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  2. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  3. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.