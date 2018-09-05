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Udgået

LCD-skærm med SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Anmeldelser

Flotte LED-billeder i levende farver

Nyd levende LED-billeder med denne Philips-skærm. HDMI og SmartControl Lite gør den til et rigtig godt valg!

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Flotte LED-billeder i levende farver

  • V-line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diag.)

LED-teknologi med levende farver

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

22

Anmeldelser

05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Dato for brug 2020-02-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Dato for brug 2020-02-11

29/03/2021

España

España

Bekræftet køber

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Fordele

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Ulemper

Una salida de audio?

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Dato for brug 2020-02-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Dato for brug 2020-02-29

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