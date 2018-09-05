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Udgået
223V5LHSB2/00
Flotte LED-billeder i levende farver
Nyd levende LED-billeder med denne Philips-skærm. HDMI og SmartControl Lite gør den til et rigtig godt valg!
V-line
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.
SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
3.4
ud af 5
22
Anmeldelser
Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Dato for brug 2020-02-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Dato for brug 2020-02-11
Sator
29/03/2021
España
Bekræftet køber
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Fordele
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Ulemper
Una salida de audio?
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Dato for brug 2020-02-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Dato for brug 2020-02-29