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Udgået
Elegant Full HD LED-skærm med naturlige farver
Med et slankt og stilfuldt design er den nye generation af 226CL2 Full HD LED-skærme med SmartResponse Turbo på 2 ms og elegante SmartTouch-betjeningsknapper klar til at byde dig velkommen i spillenes og filmens verden
21,5'' (54,6 cm) C-line
Full HD
SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.
SmartResponse er en eksklusiv overdrive-teknologi fra Philips, som automatisk justerer svartiderne til specifikke anvendelsesformål såsom spil og film, der kræver hurtigere svartider, med henblik på at producere billeder, der er fri for sløring, forsinkelser og visuelt ekko
Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.
4.3
ud af 5
32
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Ploughman
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
motiffmedia
09/10/2011
United Kingdom
Slimline LED Monitor
Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor