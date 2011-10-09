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Udgået

BrillianceLED-skærm med 2 ms

226CL2SB/00

4.3

| (32) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Elegant Full HD LED-skærm med naturlige farver

Med et slankt og stilfuldt design er den nye generation af 226CL2 Full HD LED-skærme med SmartResponse Turbo på 2 ms og elegante SmartTouch-betjeningsknapper klar til at byde dig velkommen i spillenes og filmens verden

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Elegant Full HD LED-skærm med naturlige farver

  • 21,5'' (54,6 cm) C-line

  • Full HD

Elegante SmartTouch-betjeningsknapper

SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.

SmartResponse på 2 ms

SmartResponse er en eksklusiv overdrive-teknologi fra Philips, som automatisk justerer svartiderne til specifikke anvendelsesformål såsom spil og film, der kræver hurtigere svartider, med henblik på at producere billeder, der er fri for sløring, forsinkelser og visuelt ekko

SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

32

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Slimline LED Monitor

Very pleased with my purchase,I am amazed how slim the monitor is. Full HD screen Brilliant colours ,easy to set up. I use it with my laptop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

08/09/2013

Italia

Italia

prodotto molto pratico con funzioni eccellenti

ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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