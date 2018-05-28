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Udgået
Ultratyndt Full HD LED-TV
Smukt og let at transportere. Philips 4000 TV er designet til at følge dig, hvorend du skal hen. Det ser fantastisk ud i ethvert rum med de slanke former og den rene, hvide ramme.
60 cm (24")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Vi ved, at du kunne tænke dig et lille TV, der både ser godt ud og fungerer godt. Derfor har vores designteam kombineret en elegant ramme med en raffineret finish i hvid og højglans for at skabe et friskt og moderne design, der pynter i ethvert rum.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
4.1
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
kylle48
28/05/2018
Sverige
Bra funktioner
Bra produkt men ljudet är lite klent även om volymen höjs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
ludde71
28/12/2017
Sverige
Jag kan rekommendera denna Tv
Bra format för mina behov,bild likaså ljud,många inställnings möjligheter och uttag. Mycket nöjd
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Ultratunn LED-TV med Full HD
Ystävä66
08/07/2018
Suomi
Yksinkertaisen tyylikäs ja laaja katselukulma
Ostin tuttavallani sairaalaan pienelle pöydälle. Valkoisena sopii hyvin sairaalan valkoiseen miljööseen huomaamattomasti. Helppo käyttää, terävä kuva, laaja katselukulma, joten sopii hyvin vuodepotilaalle henkilökohtaiseen käyttöön.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PFT4032 Full HD erittäin ohut LED-TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.