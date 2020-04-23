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Udgået

QHD LCD-skærm

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Anmeldelser

Krystalklart billede

Få det bedste arbejde fra hånden med Philips 27" Quad HD-skærmen. Krystalklar Quad HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.

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Effektiv ydelse med henblik på maksimal produktivitet

Krystalklart billede

  • B Line

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 milliarder farver, som gør det muligt at opnå jævne farveovergange og detaljer

10 bit-displayet leverer en fyldig farvedybde med 1,074 milliarder farver og 12 bit intern behandling, så bløde, naturlige farver kan genskabes uden overgange og farvebånd.

Udviklet til at opfylde miljømæssige standarder

Denne alarm er udviklet med henblik på bæredygtighed og reducerede driftsomkostninger, opfylder miljøstandarder, som f.eks. ENERGY STAR, EPEAT og TCO CERTIFIED. Du kan finde flere oplysninger om certificering hos ENERGY STAR på https://www.energystar.gov/, hos EPEAT på https://www.epeat.net/ og TCO Certified på https://tcocertified.com/

LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene

Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

20

Anmeldelser

2

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Groß und scharf

Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.

Fordele

scharf. leicht bedienbar

Ulemper

leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Dato for brug 2019-12-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Dato for brug 2019-12-23

06/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bestens

Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Dato for brug 2019-11-06

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Dato for brug 2019-11-06

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Fordele

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Ulemper

Pas de connexion USB-C

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Dato for brug 2021-04-03

Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Dato for brug 2021-04-03

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.