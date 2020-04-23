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Udgået
272B8QJEB/01
Krystalklart billede
Få det bedste arbejde fra hånden med Philips 27" Quad HD-skærmen. Krystalklar Quad HD giver dig plads og klarhed til at se dit arbejde. Funktioner såsom flimmerfri og LowBlue-tilstand gør arbejdet behageligt at se på.
B Line
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10 bit-displayet leverer en fyldig farvedybde med 1,074 milliarder farver og 12 bit intern behandling, så bløde, naturlige farver kan genskabes uden overgange og farvebånd.
Denne alarm er udviklet med henblik på bæredygtighed og reducerede driftsomkostninger, opfylder miljøstandarder, som f.eks. ENERGY STAR, EPEAT og TCO CERTIFIED. Du kan finde flere oplysninger om certificering hos ENERGY STAR på https://www.energystar.gov/, hos EPEAT på https://www.epeat.net/ og TCO Certified på https://tcocertified.com/
Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan også blå lysstråler med kort bølgelængde fra LED-displays forårsage øjenskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue-tilstanden anvender en smart softwareteknologi til at reducere skadeligt blåt kortbølgelys.
3.8
ud af 5
20
Anmeldelser
Katsud
23/04/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Groß und scharf
Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.
Fordele
scharf. leicht bedienbar
Ulemper
leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Dato for brug 2019-12-23
Seevetal
06/12/2019
Deutschland
Bestens
Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Dato for brug 2019-11-06
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Dato for brug 2019-11-06
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Fordele
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Ulemper
Pas de connexion USB-C
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Dato for brug 2021-04-03
Denne anmeldelse blev foretaget for 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Dato for brug 2021-04-03
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
Hurtig opladning overholder USB BC 1.2 standard
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.