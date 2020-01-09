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Udgået
Gør din oplevelse større
Styrk den visuelle oplevelse med denne Philips-skærm. Med denne store 32" Full HD-skærm bliver du fuldstændig trukket ind i dit spil, eller du kan få den nødvendige plads til at overskue arbejdet.
E Line
32 (visning 31,5" / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.
Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.
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4.3
ud af 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Konne
09/01/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Dato for brug 2018-12-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Dato for brug 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display
"IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.
HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse