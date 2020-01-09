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Udgået

LCD-display

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Gør din oplevelse større

Styrk den visuelle oplevelse med denne Philips-skærm. Med denne store 32" Full HD-skærm bliver du fuldstændig trukket ind i dit spil, eller du kan få den nødvendige plads til at overskue arbejdet.

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Gør din oplevelse større

  • E Line

  • 32 (visning 31,5" / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

26

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Dato for brug 2018-12-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Dato for brug 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 323E7QDAB LCD-Display

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse