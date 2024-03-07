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Udgået
328P6VUBREB/00
P Line
32 (31,5" / 80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Denne Philips-skærm har en indbygget USB type-C-dockingstation med strømforsyning. Det slanke USB-C-stik, der kan vendes, giver mulighed for nem dokning med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du skal blot slutte din bærbare pc til denne skærm med et enkelt USB-C-kabel for at kunne se video i høj opløsning og overføre data med superhurtig hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.
Denne Philips-skærm har et USB type-C stik med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible enhed direkte. Det slanke og vendbare USB-C understøtter tilslutning med ét kabel. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med høj hastighed, mens du tænder for og genoplader din bærbare enhed på samme tid.
Denne skærm har et indbygget USB-C-stik, som overholder USB-strømforsyningsstandarden. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du nu tænde for og/eller genoplade din kompatible* bærbare pc direkte fra skærmen vha. et enkelt USB-C-kabel.
3.4
ud af 5
14
Anmeldelser
Alooo86
07/03/2024
Sverige
Super högkvalitet skärm!!
Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!
Fordele
funktioner
Ulemper
inget
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning
TheWhiteWater
09/01/2026
United Kingdom
Type C Docking Station Built in + Bright Screen
I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic
Fordele
Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen
Ulemper
Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
dorol
29/05/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Good monitor
Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...
Fordele
10 bit color, HDR, contrast
Ulemper
bright spots in corners
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock
Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand
For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.
Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
Lysstyrke (typisk): 400 cm/m²
BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976
Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.
EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.