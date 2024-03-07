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Udgået

BrillianceLCD-skærm med USB-C-dock

328P6VUBREB/00

3.4
| (14) Anmeldelser
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Denne Philips Brilliance-skærm med USB-C-docking reducerer kabelrod. Se levende og skarpe billeder i 4K UHD, opret sikker forbindelse til intranettet, genoplad din bærbare pc. Alt sammen samtidigt med et enkelt USB-C-kabel.
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med USB-C-dockingskærm

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  • P Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Indbygget USB-C-dockingstation

Indbygget USB-C-dockingstation

Denne Philips-skærm har en indbygget USB type-C-dockingstation med strømforsyning. Det slanke USB-C-stik, der kan vendes, giver mulighed for nem dokning med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du skal blot slutte din bærbare pc til denne skærm med et enkelt USB-C-kabel for at kunne se video i høj opløsning og overføre data med superhurtig hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Denne Philips-skærm har et USB type-C stik med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible enhed direkte. Det slanke og vendbare USB-C understøtter tilslutning med ét kabel. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med høj hastighed, mens du tænder for og genoplader din bærbare enhed på samme tid.

Tænd/sluk og genoplad din kompatible, bærbare pc fra skærmen

Denne skærm har et indbygget USB-C-stik, som overholder USB-strømforsyningsstandarden. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du nu tænde for og/eller genoplade din kompatible* bærbare pc direkte fra skærmen vha. et enkelt USB-C-kabel.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

14

Anmeldelser

07/03/2024

Sverige

Sverige

Super högkvalitet skärm!!

Super högkvalitet skärm med inbyggd högtalare och UltraClear!!

Fordele

funktioner

Ulemper

inget

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD-skärm med USB-C-dockning

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Type C Docking Station Built in + Bright Screen

I wanted to upgrade my old dell and I also wanted to buy a quality docking station. I got all in one. Positives +ve USB-C One-Cable Docking: This is the standout feature. A single USB-C cable handles three things at once: it sends video from your laptop to the monitor, charges your laptop (up to 60W), and connects all your peripherals (mouse, keyboard, internet) to your computer. High Dynamic Range (DisplayHDR 600): Unlike standard monitors, this screen is exceptionally bright (600 nits peak). It provides deeper blacks and more vibrant highlights, making it excellent for media consumption and creative work. +1 Ultra Wide-Color Technology: It supports a massive color gamut (138% sRGB and 94% Adobe RGB), which means colors look more "true-to-life" and saturated compared to standard office monitors. Built-in Gigabit Ethernet: The monitor has a physical RJ-45 port on the back, allowing you to plug your internet router directly into the screen. SmartErgoBase: The stand is highly adjustable, allowing for height, tilt, swivel, and even 90° rotation (portrait mode) to help reduce neck strain. Negatives Wifi - No 5G or latest WiFi compatibilities to enhance my laptop experience. 1G - Ethernet cable not provided Speakers sounds is very basic

Fordele

Tyle C + Docking Station + Two way communication with laptop + 4K + Bright Screen

Ulemper

Poor speaker + No Wifi + no 1Gb Cable included

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

29/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Good monitor

Monitor has very good technical data, displays colors in 10-bit color depth and supports HDR. Some bright spots in corners...

Fordele

10 bit color, HDR, contrast

Ulemper

bright spots in corners

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Brilliance 328P6VUBREB LCD monitor with USB-C Dock

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  2. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  3. Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

  4. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  5. Lysstyrke (typisk): 400 cm/m²

  6. BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

  7. NTSC-område baseret på CIE1976

  8. sRGB-område baseret på CIE1931

  9. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  10. Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.

  11. EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for at se dit lands registreringsstatus.

  12. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.