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Udgået

4000 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

32PFS4131/12

3.6

| (46) Anmeldelser

Ultratyndt Full HD LED-TV

Philips 4100-seriens stilfulde design med Digital Crystal Clear vil gøre sig godt i dit hjem. Nyd billedkvaliteten i Full HD og den krystalklare lyd, som giver en legende let og fantastisk underholdende oplevelse.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

Med Digital Crystal Clear

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Billedydelsesindeks forbedrer hvert visningselement

Billedydelsesindeks forbedrer hvert visningselement

Billedydelsesindeks kombinerer Philips display-teknologi og avancerede billedbehandlingsmotorer for at forbedre forskellige elementer: Skarphed, bevægelse, kontrast og farve. Uanset kilden kan du altid nyde knivskarpe billeder med utrolige detaljer og dybde, det dybeste sortniveau, det klareste hvide, og de mest levende og strålende farver samt naturlige, livagtige hudtoner hver gang.

Digital Crystal Clear: Præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

46

Anmeldelser

30/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

great tv

I am very happy with this model. Very great picture

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 43PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV

27/10/2019

Deutschland

Deutschland

Alle Funktionen funktionieren gut

ich gucke viel Fernsehen in der Freizeit oder nehme Sendungen auf

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Dato for brug 2018-10-27

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Dato for brug 2018-10-27

27/09/2018

Deutschland

Deutschland

Fernsehen

Sehr gut habe den Fernseher weiter empfohlen weil er sehr gut ist

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 49PFS4131 Ultraflacher Full HD LED TV

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.