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Udgået

5600 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

32PFT5603/12

4

| (25) Anmeldelser

Starter i

24 tommer
24 tommer
32"
32"

Ultratyndt Full HD LED-TV

Nyd det rene og minimalistiske design bag dette hvide Philips 5600-TV. Dets slanke, kurvede udseende passer perfekt til din indretning. Med sin Full HD-billedkvalitet er dette TV et ideelt valg til alle på udkig efter enkelhed.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Den elegante hvide farve giver ethvert rum et friskt og moderne udseende

Vi ved, at du kunne tænke dig et lille TV, der både ser godt ud og fungerer godt. Derfor har vores designteam kombineret en elegant ramme med en raffineret finish i hvid og højglans for at skabe et friskt og moderne design, der pynter i ethvert rum.

Kompakt bærbart TV: designet til at være der, hvor der sker noget

Elegant, kompakt, let og bærbar. Den lille TV-skærm lader dig følge med i dine yndlingsprogrammer, uanset hvor du er, om det er i køkkenet, eller når du er på camping med din familie. Dette bærbare TV holder dig opdateret med nyhederne samt de seneste resultater fra din yndlingssportsgren. Det er designet til at være dér, hvor man har det sjovt!

Pixel Plus HD. Skarpe billeder, uanset kilde.

Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med smuk kontrast. Så uanset om du ser kabel-tv eller ser fra en disk, vil du kunne nyde skarpere billeder med lysere hvide toner og dybere sorte toner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

25

Anmeldelser

11/08/2019

Danmark

Danmark

Jeg er glad for mit produkt

Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Fordele

excellent picture and sound.

Ulemper

none

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Dato for brug 2020-06-05

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Dato for brug 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Fordele

Size for the room it is in

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Dato for brug 2019-07-28

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Dato for brug 2019-07-28

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.