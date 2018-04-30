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Udgået
32PHS4032/12
Ultraslankt LED-TV
Smukt og let at transportere. Philips 4000 TV er designet til at følge dig, hvorend du skal hen. Det ser fantastisk ud i ethvert rum med de slanke former og den rene, hvide ramme.
80 cm (32")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Vi ved, at du kunne tænke dig et lille TV, der både ser godt ud og fungerer godt. Derfor har vores designteam kombineret en elegant ramme med en raffineret finish i hvid og højglans for at skabe et friskt og moderne design, der pynter i ethvert rum.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.
3.6
ud af 5
18
Anmeldelser
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.