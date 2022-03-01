ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden
  • Primært billede

Udgået

4500 seriesUltraslankt LED-TV

32PHT4503/12

3.7

| (21) Anmeldelser

Ultraslankt LED-TV

Philips 4500 overgår dine forventninger med high definition-billedkvalitet til en overkommelig pris. Med sit enkle og elegante design passer den ind i alle rum i dit hjem.

Se alle fordele
TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Pixel Plus HD

Ultraslankt LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED-TV

  • Pixel Plus HD

Slank, raffineret stander udstråler lethed

Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.

To HDMI-indgange og EasyLink for integreret tilslutning

Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

21

Anmeldelser

01/03/2022

France

France

Très bon produit

.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander

Ulemper

son

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Dato for brug 2020-03-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat

Dato for brug 2020-03-01

22/10/2021

Suomi

Suomi

Helppokäyttöinen

Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Dato for brug 2021-04-22

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV

Dato for brug 2021-04-22

14/07/2020

España

España

Bekræftet køber

Es muy facil de usar

Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar

Fordele

todo

Ulemper

nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Dato for brug 2019-06-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino

Dato for brug 2019-06-14

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.