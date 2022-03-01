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Udgået
32PHT4503/12
Ultraslankt LED-TV
Philips 4500 overgår dine forventninger med high definition-billedkvalitet til en overkommelig pris. Med sit enkle og elegante design passer den ind i alle rum i dit hjem.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED-TV
Pixel Plus HD
Vores nye stander med tynde ben blev udviklet til at omarrangere pladsen under dit TV, hvor en traditionel stander plejer at sidde, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Et TV med benene solidt plantet på jorden og stift blik mod fremtiden.
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.
3.7
ud af 5
21
Anmeldelser
un chartain
01/03/2022
France
Très bon produit
.Très bon produit,surtout pour moins de 200€. A recommander
Ulemper
son
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Dato for brug 2020-03-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Téléviseur LED ultra-plat
Dato for brug 2020-03-01
MlNÄ
22/10/2021
Suomi
Helppokäyttöinen
Hyvä telkkari. Tv-ohjelman äänet saisivat kuulua kun ohjelmaopasta katsoo. Tottumuskysymys.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Dato for brug 2021-04-22
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Erittäin ohut LED-TV
Dato for brug 2021-04-22
14/07/2020
España
Bekræftet køber
Es muy facil de usar
Porque me resulta mas facil que otras TV de manejar
Fordele
todo
Ulemper
nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Dato for brug 2019-06-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4500 series 32PHT4503 Televisor LED ultrafino
Dato for brug 2019-06-14
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.