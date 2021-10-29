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4500 series Ultraslankt LED-TV

Udgået

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4500 seriesUltraslankt LED-TV

32PHT4503/12

4500 series Ultraslankt LED-TV

Udgået

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Philips Smart TV-appen forvandler din smartphone eller tablet til en smart fjernbetjening, så du nemt kan skifte kanal, justere lydstyrken, gennemse apps og finjustere dine Ambilight-indstillinger.

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Philips Smart TV App

Software og drivere

Firmwarehistorik

  • version: 2.39 2.180
  • PDF fil, 565.7 kB
  • 29 October 2021

Manualer og dokumentation

Lynvejledning

  • PDF fil, 2.2 MB
  • 20 July 2026

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 497.7 kB
  • 21 July 2026

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