Dynamisk paneltilslutning

Bland og sammensæt hver af Philips L-Line 7000 LED-panelstørrelserne, så de udgør en enkelt skærm i alle former og mål. Dynamiske, fleksible justeringsstænger sikrer en perfekt tilpasning under alle forhold - hvilket resulterer i en ensartet og problemfri skærmflade. For øget komfort og effektivitet har hvert LED-panel åbninger på hver side, der giver mulighed for alsidig kabelforbundet forbindelse mellem LED-paneler og eksterne indgangsforbindelser. Åbninger i top og bund af LED-panelet kan gøres tilgængelige, hvis der kun er adgang fra toppen eller bunden af panelet.