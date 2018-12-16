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Udgået
43PFS4132/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i Full HD, høj kontrast og klar lydgengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Når vores teams går i gang med at skabe et nyt TV, overvejer de alle aspekter, lige fra teknologi til design. Vores nye standere med kantede fødder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.
3.6
ud af 5
70
Anmeldelser
Hazumi
16/12/2018
Deutschland
Top Gerät
TV läuft bei mir , an einer Satanlage tadellos , das kleine Display liefer sehr gute Bilder ab , für das Wohnzimmer ist das Display mit 32 Zoll sehr klein aber auf meinen Grundstück für Schlechtwetterabende eine ideale Lösung .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
RonG
11/12/2018
Deutschland
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Bild
Der Fernseher ist einfach zu bedienen und hat ein sehr klares, lichtstarkes und kontrastreiches Bild. Insbesondere die Aufnahmefunktion ist für diese Preisklasse ebenfalls gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
FalcoG
27/11/2017
Deutschland
Herausragend
Einrichtung ohne Bedienungsanleitung durchgeführt. Intuitiv Selbsterklärend. System führt automatischen Erststart durch. Viele Einstellungen durchführbar, Bild, Ton usw. Sehr gute Bildqualität, für TV in dieser Größe. Kann leider keine Angaben zur Tonqualität machen, da ich eine Soundbar benutze. Preis Leistung TOP!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.