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Udgået
43PFS5503/12
Ultratyndt Full HD LED-TV
Mere enkelhed til den store skærm. Philips 5500 giver dig Full HD-opløsning, klar lyd og en fantastisk seeroplevelse. Du skal blot sætte stikket i og begynde at nyde TV-programmer, film og spil.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Undgå kabelrodet vha. et enkelt HDMI-kabel til både billede- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV. HDMI bruger ukomprimerede signaler, der sikrer den højeste kvalitet fra kilden til skærmen. Sammen med Philips EasyLink har du blot brug for en enkelt fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.
Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.
Philips Pixel Plus HD-generatoren optimerer billedkvaliteten og leverer skarpe billeder med smuk kontrast. Så uanset om du ser kabel-tv eller ser fra en disk, vil du kunne nyde skarpere billeder med lysere hvide toner og dybere sorte toner.
3.7
ud af 5
23
Anmeldelser
netterwahnsinn
04/02/2020
Deutschland
Tolles Gerät
Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-02-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Dato for brug 2019-02-04
Stefano1967
01/10/2018
Deutschland
Sehr leicht aber mit große kraft
Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
10/05/2020
Nederland
Bekræftet køber
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Fordele
10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Dato for brug 2020-04-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Dato for brug 2020-04-10
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.