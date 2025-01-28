Søgeord

      Energy Label Europe F Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 195.0KB)

      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Nyskabende. Medrivende. Utroligt.

      Forbered dig på klare farver med 4K QLED. Medrivende Ambilight. Dolby Atmos med biograflignende lyd i 3D. Med Titan-operativsystem, der giver dig alt det, du elsker at se, forbedrer dette TV ikke bare nuet, det giver en bedre seeroplevelse.

      Starter i:

      Nyskabende. Medrivende. Utroligt.

      • 108 cm (43") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.

      4K QLED til levende visning og Quantum Dot-farvekvalitet

      4K QLED til levende visning og Quantum Dot-farvekvalitet

      Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.

      Kom tættere på detaljerne med pixelpræcision

      Kom tættere på detaljerne med pixelpræcision

      Med 8 millioner pixel, der alle arbejder tæt sammen i harmoni, er dette 4K-visning som ingen anden. Med de skarpeste billeder, der er indstillet til at gengive mere detaljerede, naturtro scener, indfanger intet øjeblikket mere ægte end dette Philips Ambilight TV.

      Dolby Atmos skaber biograflignende lyd

      Dolby Atmos skaber biograflignende lyd

      Gør dig klar. Dolby Atmos skaber lyd, præcis som instruktøren havde tænkt det. Hvert øjeblik suger dig endnu længere ind i scenen. Uanset om det er film, serier, sport eller gaming, vil du hurtigt fortabe dig i øjeblikket.

      DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser

      DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser

      DTS:X gør hele forskellen, med lyd så ægte, at det føles som at være der. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension til din lyd, vil den snart forvandle din stue til et auditorium.

      Hold indhold tættere på med Titan OS

      Hold indhold tættere på med Titan OS

      Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.

      Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk

      Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk

      Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV’et kan også bruges sammen med Google Smart-højttalere og Apple AirPlay.

      Vælg et større TV

      Vælg et større TV

      Lille skærm 43". Imponerende 85" TV. Og alt derimellem. Det handler om at skabe flere valgmuligheder, bare for at sikre, at dit TV passer smukt ind. Med seks forskellige størrelser kan du altid finde det perfekte TV til dit hjem.

      Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost

      Hør hvert ord helt præcist. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde vil du ikke gå glip af et eneste øjeblik nu, hvor hver sætning lyder endnu mere klart.

      Tilslutningsmuligheder, der er klar til gaming

      HDMI 2.1 og VRR hjælper dig med at få det bedste ud af din konsol med hurtigere gameplay og jævnere grafik. Med den lave inputforsinkelse, der aktiveres automatisk, når du tænder konsollen, er du klar til næste niveau inden for gaming.

      Europæisk design

      Kantstander, slank ramme, bemærkelsesværdigt QLED-TV – dette er europæisk design, når det er bedst. Indstil din Ambilight til lounge-tilstand for at fylde rummet i farver, mens dit TV sover. Og med sin fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast og emballagen fra FSC-certificeret pap er selv indsatserne nøje overvejet og trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • AmbiSleep
        • Ambilight-musik
        • Spiltilstand
        • Lounge-lys-tilstand
        • Sunrise Alarm
        • Tilpasning til vægfarve
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        43  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        108  cm
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Oprindelig opdateringshastighed
        60  Hz
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Billedforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spil
        • HDR10+ kompatibel
        • Home Cinema
        • Skærm
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ekstra høj opløsning
        Skærmteknologi
        4K Ultra HD QLED

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Amazon Alexa Built-in
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        Smart Home-oplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,0 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        20 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W bredspektrede højttalere
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Lydforbedring
        • AVL-tilstand
        • Basforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Lytteprofil
        • Night-indstilling
        • Rumkalibrering
        • Personlig
        • Stemmeboost
        Hovedtelefonfunktioner
        Dolby Atmos til hovedtelefoner
        Lydprogram
        IntelliSound
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A)

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspilning med ét tryk
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer sammen med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2206259
        Energiklasse for SDR
        F
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        50  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        80  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD
        Anvendt panelteknologi.
        QLED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        mindre end 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Lyssensor
        • Eco-tilstand
        • Slå billede fra (ved radio)

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
        • Fjernbetjening
        • Bordstand
        • Netledning
        • Lynhåndbog

      • Design

        Farver på TV
        Mat sort ramme
        Standerdesign
        Buestand i sort metal

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        756 mm  mm
        Kan monteres på en væg
        200 × 100 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        958 x 563 x 87 mm
        TV med holder (B x H x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        1045 x 650 x 133 mm
        Vægt på TV uden holder
        6,76 kg
        Vægt på TV med holder
        7,08 kg
        Vægt inkl. emballage
        9,8 kg

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

