Forbered dig på klare farver med 4K QLED. Medrivende Ambilight. Dolby Atmos med biograflignende lyd i 3D. Med Titan-operativsystem, der giver dig alt det, du elsker at se, forbedrer dette TV ikke bare nuet, det giver en bedre seeroplevelse.
Nyskabende. Medrivende. Utroligt.
108 cm (43") AMBILIGHT TV
4K QLED
Pixel Precise Ultra HD
Dolby Atmos
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, fordyber Ambilight dig i en glorie af farverigt lys. Film, sport, musikvideoer og gaming når ud over skærmen for at trække dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden det.
4K QLED til levende visning og Quantum Dot-farvekvalitet
Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.
Kom tættere på detaljerne med pixelpræcision
Med 8 millioner pixel, der alle arbejder tæt sammen i harmoni, er dette 4K-visning som ingen anden. Med de skarpeste billeder, der er indstillet til at gengive mere detaljerede, naturtro scener, indfanger intet øjeblikket mere ægte end dette Philips Ambilight TV.
Dolby Atmos skaber biograflignende lyd
Gør dig klar. Dolby Atmos skaber lyd, præcis som instruktøren havde tænkt det. Hvert øjeblik suger dig endnu længere ind i scenen. Uanset om det er film, serier, sport eller gaming, vil du hurtigt fortabe dig i øjeblikket.
DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser
DTS:X gør hele forskellen, med lyd så ægte, at det føles som at være der. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension til din lyd, vil den snart forvandle din stue til et auditorium.
Hold indhold tættere på med Titan OS
Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.
Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk
Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV’et kan også bruges sammen med Google Smart-højttalere og Apple AirPlay.
Vælg et større TV
Lille skærm 43". Imponerende 85" TV. Og alt derimellem. Det handler om at skabe flere valgmuligheder, bare for at sikre, at dit TV passer smukt ind. Med seks forskellige størrelser kan du altid finde det perfekte TV til dit hjem.
Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost
Hør hvert ord helt præcist. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde vil du ikke gå glip af et eneste øjeblik nu, hvor hver sætning lyder endnu mere klart.
Tilslutningsmuligheder, der er klar til gaming
HDMI 2.1 og VRR hjælper dig med at få det bedste ud af din konsol med hurtigere gameplay og jævnere grafik. Med den lave inputforsinkelse, der aktiveres automatisk, når du tænder konsollen, er du klar til næste niveau inden for gaming.
Europæisk design
Kantstander, slank ramme, bemærkelsesværdigt QLED-TV – dette er europæisk design, når det er bedst. Indstil din Ambilight til lounge-tilstand for at fylde rummet i farver, mens dit TV sover. Og med sin fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast og emballagen fra FSC-certificeret pap er selv indsatserne nøje overvejet og trykt på genbrugspapir.
