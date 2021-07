Alsidigt medrivende. 4-sidet Ambilight.

Med 4-sidet Philips Ambilight føles hvert øjeblik tættere på. Intelligente LED'er rundt om kanten af TV'et reagerer på handlingen på skærmen og udsender et medrivende skær. Når du har oplevet det én gang, vil du undre dig over, at du nogensinde har nydt at se TV uden.