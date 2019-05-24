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Udgået

4100 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

49PFT4132/12

3.9

| (18) Anmeldelser

Ultratyndt Full HD LED-TV

Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i Full HD, høj kontrast og klar lydgengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med Digital Crystal Clear

Ultratyndt Full HD LED-TV

  • 123 cm (49")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast

Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

Digital Crystal Clear: Præcision, du får lyst til at dele

For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

18

Anmeldelser

2

24/05/2019

Norge

Norge

Enkel og praktisk

Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

10/05/2019

Norge

Norge

Svært god TV for pengene!

Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD

04/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quality Product

Wanted full HD and Philips has in my opinion the best reputation. I was not disappointed. The quality is everything I hoped for and would recommend this television to all who ask. I offer the highest praise for this product

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 43PFT4132 Full HD Ultra-Slim LED TV

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  5. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.