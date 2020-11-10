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50PFT5503/12
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Geninstallation af kanaler på Philips TV
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB? (ikke-Android-TV)
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