Ultratyndt 4K UHD LED Smart TV

Nu kan du læne dig tilbage og nyde den imponerende 4K UHD-kvalitet på et Smart TV, som er utroligt nemt at bruge. Med SAPHI får du øjeblikkeligt adgang til dit foretrukne indhold. Pixel Precise Ultra HD får alt til at se jævnt og skarpt ud. Og Ambilight binder det hele sammen. Se alle fordelene