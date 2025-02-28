Søgeord

      Energy Label Europe E Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 897.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8000/12

      Giv dig hen til Ambilight

      Mød Ambilight TV. Smart TV drevet af Titan OS. Og design i europæisk kvalitet. Alle dine film, programmer og sport bragt til dig i overlegen billedkvalitet. Fordyb dig i farver, lys og 3D biograflignende lyd.

      Giv dig hen til Ambilight

      • 126 cm (50") AMBILIGHT TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos og DTS:X
      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, omgiver Ambilight dig med en glorie af farverigt lys. Al din underholdning når ud over skærmen og trækker dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden igen.

      Levende øjeblikke. Skarpere scener.

      Levende øjeblikke. Skarpere scener.

      Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Dette er 4K-billedpræcision, der går ud over det tænkelige. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der giver skarphed og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.

      Farver og kontraster slippes løs med HDR10+

      Farver og kontraster slippes løs med HDR10+

      Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres klarere.

      Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X

      Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X

      Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.

      Titan OS. Find det nemt.

      Titan OS. Find det nemt.

      Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk

      Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV’et kan også bruges sammen med Alexa-enheder og Apple AirPlay.

      Vælg et større TV

      Vælg et større TV

      Vælg stort. Vælg småt. Gå efter et TV, der passer perfekt til dine behov. Du kan få det utrolige 8000 Series TV fra den mindre 43" skærm og helt op til 65" – det smarteste valg af TV.

      Europæisk design, bæredygtig udvikling

      Edge stand. Tynd ramme. 4K LED TV. Det er design i europæisk kvalitet. Med hurtigt indhold, der er nemt at finde takket være Titan OS, er hver eneste lille detalje omhyggeligt sammensat, helt ned til fjernbetjeningen af genbrugsplastik og den genanvendte FSC-certificerede emballage, som det leveres med.

      Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost

      Hør hvert ord helt præcist. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde går du ikke glip af et eneste øjeblik, nu hvor hver sætning går endnu tydeligere igennem.

      Tilslutningsmuligheder, der er klar til gaming

      HDMI 2.1 og VRR hjælper dig med at få det bedste ud af din konsol med hurtigere gameplay og jævnere grafik. Med den lave inputforsinkelse, der aktiveres automatisk, når du tænder konsollen, er du klar til næste niveau inden for gaming.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Ambilight FTI-animation
        • Ambilight-musik
        • AmbiSleep
        • Spiltilstand
        • Lounge-lys-tilstand
        • Sunrise Alarm
        • Tilpasning til vægfarve
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        126  cm
        Display
        4K Ultra HD LED
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Billedforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spil
        • HDR10+ kompatibel
        • Home Cinema
        • Skærm
        • Micro Dimming
        • Film
        • Personlig
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ekstra høj opløsning

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Fungerer sammen med Alexa
        • Fungerer med Google Home
        Smart Home-oplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,0 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        20 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W bredspektrede højttalere
        Lydforbedring
        • AVL-tilstand
        • Al lyd
        • Basforbedring
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Lytteprofil
        • Night-indstilling
        • Personlig
        • Stemmeboost
        • DTS-X
        Hovedtelefonfunktioner
        Dolby Atmos til hovedtelefoner
        Lydprogram
        IntelliSound
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A)

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • easy-pair (blå RC-knap)
        • Fungerer sammen med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
         2229834
        Energiklasse for SDR
        E
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        48  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        95  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        mindre end 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor
        • Slå billede fra (ved radio)

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
        • Fjernbetjening
        • Bordstand
        • Netledning
        • Lynhåndbog

      • Design

        Farver på TV
        Mat sort ramme
        Standerdesign
        Buestand i sort metal

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        804  mm
        Kan monteres på en væg
        200 × 100 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        1110 x 650 x 88 mm
        TV med holder (B x H x D)
        1110 x 709 x 281 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        1210 x 736 x 131 mm
        Vægt på TV uden holder
        8,50 kg
        Vægt på TV med holder
        8,80 kg
        Vægt inkl. emballage
        11,18 kg

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

