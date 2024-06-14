Fordyb dig i alt med dette funktionsrige Ambilight TV! Du får et fantastisk billede, realistisk Dolby Atmos lyd samt jævn gaming. Uanset hvad du ser eller spiller, skruer Ambilight op for spændingen - til en uovertruffen TV-aften.
Fantastisk Ambilight TV
126 cm (50") AMBILIGHT TV
Pixel Precise Ultra HD
Titan OS- smartplatform
Dolby Atmos-lyd
Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV.
Ambilight TV er de eneste TV med indbygget LED-lys bagpå, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.
Intens oplevelse med et klart og ultraskarpt billede.
Elsk alt hvad du ser på dette klare 4K (UHD) LED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD optimerer billedkvaliteten, så du får skarpe billeder, fyldige farver og jævne bevægelser. Du får den bedst mulige billedoplevelse hver gang.
Nemt at finde. TITAN OS.
Du kan hurtigt og nemt finde det, du elsker, med vores TITAN OS Smart TV-platform. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.
Dolby Atmos giver-biograflyd.
Dolby Atmos trækker dig dybere ind i handlingen ved at placere lydeffekter i rummet omkring og over dig. Uanset om det er rumskibe, der flyver over hovedet, eller stille fodspor, der sniger sig ind bagfra, vil du føle, at du befinder dig midt i handlingen.
Klar til gaming. VRR og lav input-lag på alle konsoller.
Med HDMI VRR kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. Indstilling med lav input-lag aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen. Ambilights gaming-tilstand gør spændingen endnu vildere.
Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk.
Kompatibiliteten med Matter og Control4 betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk.
Fjernbetjening med genbrugsplast. Ansvarlig emballage.
Dette Ambilight TV har et smalt og underspillet look, og du kan bruge Ambilight til øjeblikkelig stemningsbelysning, når skærmen er slukket. TV-fjernbetjeningen indeholder genbrugsplast, vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
HBO MAX-apptjenesten frigives i august 2024.
Matter/Control4: Denne funktion bliver tilgængelig i 2024 via en softwareopdatering.