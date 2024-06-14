Søgeord

    • 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV 4K Ambilight TV
      Energy Label Europe E Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      4K Ambilight TV

      Fordyb dig i alt med dette funktionsrige Ambilight TV! Du får et fantastisk billede, realistisk Dolby Atmos lyd samt jævn gaming. Uanset hvad du ser eller spiller, skruer Ambilight op for spændingen - til en uovertruffen TV-aften.

      Fantastisk Ambilight TV

      • 126 cm (50") AMBILIGHT TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan OS- smartplatform
      • Dolby Atmos-lyd
      Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV.

      Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV.

      Ambilight TV er de eneste TV med indbygget LED-lys bagpå, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.

      Intens oplevelse med et klart og ultraskarpt billede.

      Intens oplevelse med et klart og ultraskarpt billede.

      Elsk alt hvad du ser på dette klare 4K (UHD) LED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD optimerer billedkvaliteten, så du får skarpe billeder, fyldige farver og jævne bevægelser. Du får den bedst mulige billedoplevelse hver gang.

      Nemt at finde. TITAN OS.

      Nemt at finde. TITAN OS.

      Du kan hurtigt og nemt finde det, du elsker, med vores TITAN OS Smart TV-platform. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.

      Dolby Atmos giver-biograflyd.

      Dolby Atmos giver-biograflyd.

      Dolby Atmos trækker dig dybere ind i handlingen ved at placere lydeffekter i rummet omkring og over dig. Uanset om det er rumskibe, der flyver over hovedet, eller stille fodspor, der sniger sig ind bagfra, vil du føle, at du befinder dig midt i handlingen.

      Klar til gaming. VRR og lav input-lag på alle konsoller.

      Klar til gaming. VRR og lav input-lag på alle konsoller.

      Med HDMI VRR kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. Indstilling med lav input-lag aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen. Ambilights gaming-tilstand gør spændingen endnu vildere.

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk.

      Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk.

      Kompatibiliteten med Matter og Control4 betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk.

      Fjernbetjening med genbrugsplast. Ansvarlig emballage.

      Dette Ambilight TV har et smalt og underspillet look, og du kan bruge Ambilight til øjeblikkelig stemningsbelysning, når skærmen er slukket. TV-fjernbetjeningen indeholder genbrugsplast, vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.

      Slankt TV med elegant og attraktivt design.

      Slankt TV med elegant og attraktivt design.

      Kompatibel med Matter og Control4.

      Kompatibel med Matter og Control4.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Tilpasning til vægfarve
        • Lounge-lys-tilstand
        • Ambilight-musik
        • AmbiSleep
        • Sunrise Alarm
        • Ambilight FTI-animation
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        126  cm
        Display
        4K Ultra HD LED
        Panelopløsning
        3840x2160
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 640x480 - 60 Hz
        • 576p - 50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-programoversigt*
        8 dages elektronisk programguide
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-kanal
        • NFT-app*
        • STB Controller-app
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Brugerinteraktion
        Skærmspejling
        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        Amazon Alexa Built-in
        Smart Home-oplevelse
        • Fungerer med Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Assistent
        • MATTER
        • Amazon Alexa built-in

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        20 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W bredspektrede højttalere
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • Dolby-basforstærkning
        • Tydelig dialog
        • A.I. Sound
        • A.I. EQ
        • Dolby-lydstyrkeregulering
        • Night-indstilling
        • Tilpasning af lyd

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        Wi-Fi 802.11n, 2x2,Single band
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI1
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1960010
        Energiklasse for SDR
        E
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        45 kWt/1000 t  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        78 kWt/1000 t  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        220 - 240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        mindre end 0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Slå billede fra (ved radio)
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Fjernbetjening
        • 2 x AAA batterier
        • Bordstand
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

      • Design

        Farver på TV
        Mat sort ramme
        Standerdesign
        Sorte stænger

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        810  mm
        Kan monteres på en væg
        200 × 100 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV med holder (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        1240 x 785 x 150 mm
        Vægt på TV uden holder
        8,2 kg
        Vægt på TV med holder
        8,4 kg
        Vægt inkl. emballage
        10,0 kg

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • HBO MAX-apptjenesten frigives i august 2024.
      • Matter/Control4: Denne funktion bliver tilgængelig i 2024 via en softwareopdatering.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

