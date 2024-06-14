Nemt at finde. TITAN OS.

Du kan hurtigt og nemt finde det, du elsker, med vores TITAN OS Smart TV-platform. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.