Mød Ambilight TV. Smart TV drevet af Titan OS. Og design i europæisk kvalitet. Alle dine film, programmer og sport bragt til dig i overlegen billedkvalitet. Fordyb dig i farver, lys og 3D biograflignende lyd.
Giv dig hen til Ambilight
126 cm (50") AMBILIGHT TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos og DTS:X
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, omgiver Ambilight dig med en glorie af farverigt lys. Al din underholdning når ud over skærmen og trækker dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden igen.
Levende øjeblikke. Skarpere scener.
Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Dette er 4K-billedpræcision, der går ud over det tænkelige. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der giver skarphed og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.
Farver og kontraster slippes løs med HDR10+
Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres klarere.
Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X
Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.
Titan OS. Find det nemt.
Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.
Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk
Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV’et kan også bruges sammen med Alexa-enheder og Apple AirPlay.
Europæisk design, bæredygtig udvikling
Edge stand. Tynd ramme. 4K LED TV. Det er design i europæisk kvalitet. Med hurtigt indhold, der er nemt at finde takket være Titan OS, er hver eneste lille detalje omhyggeligt sammensat, helt ned til fjernbetjeningen af genbrugsplastik og den genanvendte FSC-certificerede emballage, som det leveres med.
Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost
Hør hvert ord helt præcist. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde går du ikke glip af et eneste øjeblik, nu hvor hver sætning går endnu tydeligere igennem.
Tilslutningsmuligheder, der er klar til gaming
HDMI 2.1 og VRR hjælper dig med at få det bedste ud af din konsol med hurtigere gameplay og jævnere grafik. Med den lave inputforsinkelse, der aktiveres automatisk, når du tænder konsollen, er du klar til næste niveau inden for gaming.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Ambilight FTI-animation
Ambilight-musik
AmbiSleep
Spiltilstand
Lounge-lys-tilstand
Sunrise Alarm
Tilpasning til vægfarve
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
50
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
126
cm
Display
4K Ultra HD LED
Panelopløsning
3840 x 2160p
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Billedforbedring
Crystal Clear
ECO
Spil
HDR10+ kompatibel
Home Cinema
Skærm
Micro Dimming
Film
Personlig
Pixel Precise UltraHD
Ekstra høj opløsning
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
