Kompatibel med stemmeassistenter og Apple AirPlay*

Du kan vælge mellem forskellige stemmeassistenter! Når du trykker på Google Assistent-knappen på fjernbetjeningen, kan du bruge din stemme til at finde film og programmer, få anbefalinger, styre kompatible smart home-enheder og meget mere. Eller du kan bede Alexa om at styre TV'et via enheder, der understøtter Alexa. Stream nemt til dit TV fra din iPhone, iPad eller Mac. Se film fra apps. Del billeder med venner i lokalet.*