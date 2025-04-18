Søgeord

    Ambilight-TV'et med indbygget Google Assistent.
      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      Ambilight-TV'et med indbygget Google Assistent.

      Oplev Ambilight TV – hvor fantastiske billeder møder ubesværet underholdning. Med dette 4K Google TV er der ingen grund til at rulle i det uendelige – du skal blot bede Google Assistent om at finde dine yndlingsfilm, –programmer eller sportsudsendelser. Læn dig tilbage, og lad dig underholde

      Ambilight-TV'et med indbygget Google Assistent.

      • 126 cm (50") AMBILIGHT TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos og DTS:X
      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Der er TV. Og der er Ambilight TV

      Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, omgiver Ambilight dig med en glorie af farverigt lys. Al din underholdning når ud over skærmen og trækker dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden igen.

      Levende øjeblikke. Skarpere scener.

      Levende øjeblikke. Skarpere scener.

      Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Dette er 4K-billedpræcision, der går ud over det tænkelige. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der giver skarphed og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.

      Farver og kontraster slippes løs med HDR10+

      Farver og kontraster slippes løs med HDR10+

      Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres klarere.

      Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X

      Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X

      Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.

      Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer, og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at redigere din afspilningsliste på farten.

      Kompatibel med stemmeassistenter og Apple AirPlay*

      Kompatibel med stemmeassistenter og Apple AirPlay*

      Du kan vælge mellem forskellige stemmeassistenter! Når du trykker på Google Assistent-knappen på fjernbetjeningen, kan du bruge din stemme til at finde film og programmer, få anbefalinger, styre kompatible smart home-enheder og meget mere. Eller du kan bede Alexa om at styre TV'et via enheder, der understøtter Alexa. Stream nemt til dit TV fra din iPhone, iPad eller Mac. Se film fra apps. Del billeder med venner i lokalet.*

      Vælg et større TV

      Vælg et større TV

      Vælg stort. Vælg småt. Gå efter et TV, der passer perfekt til dine behov. Du kan få det utrolige 8000 Series TV fra den mindre 43" skærm og helt op til 65" – det smarteste valg af TV.

      Europæisk design

      Edge-stand, slank ramme – dette er europæisk design, når det er bedst. Indstil dit Ambilight til lounge-tilstand for at fylde rummet i farver, mens dit TV sover. Og med sin fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast og emballagen af FSC-certificeret pap er selv indsatserne nøje overvejet og trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Ambilight Suite
        • Spiltilstand
        • Tilpasning til vægfarve
        • Lounge-lys-tilstand
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        126  cm
        Display
        4K Ultra HD LED
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Picture engine
        Pixel Precise Ultra HD
        Billedforbedring
        • Micro Dimming
        • Ekstra høj opløsning
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personlig
        • Home Cinema
        • ECO
        • Film
        • Spil
        • Skærm

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        640 x 480 - 60 Hz,576p -50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT-app*
        • Whalefit
        OS
        Google TV™
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        16 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        • Indbygget Google Assistant
        • Fungerer sammen med Alexa
        Smart Home-oplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,0 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        20 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W fuldtonehøjttalere
        Codec
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Lydforbedring
        • AI-tilstand
        • Original
        • Underholdning
        • Musik
        • Rumlig musik
        • Dialog
        • Personlig
        • Al lyd
        • Tydelig dialog
        • Tilpasning af lyd
        • AVL-tilstand
        • Night-indstilling
        Lydprogram
        Grundlæggende lydprogram
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A)

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        3
        HDMI-funktioner
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk (automatisk vækning)
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        • Fungerer sammen med Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI3
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        • eARC på HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2361288
        Energiklasse for SDR
        E
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        53  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        72  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        mindre end 0,5 W

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Lynhåndbog
        • Folder om sikkerhed og lovgivning
        • Bordstand
        • Fjernbetjening
        • Netledning

      • Design

        Farver på TV
        Sort metalramme
        Standerdesign
        Sorte stænger

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        810  mm
        Kan monteres på en væg
        200 × 100 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV med holder (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        1240 x 800 x 150 mm
        Vægt på TV uden holder
        8,23 kg
        Vægt på TV med holder
        8,39 kg
        Vægt inkl. emballage
        11,61 kg

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, OK Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
      • Tilgængeligheden af Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere efter land eller område. Se supportsiderne for Google Play og Apple Inc.
