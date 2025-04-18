Oplev Ambilight TV – hvor fantastiske billeder møder ubesværet underholdning. Med dette 4K Google TV er der ingen grund til at rulle i det uendelige – du skal blot bede Google Assistent om at finde dine yndlingsfilm, –programmer eller sportsudsendelser. Læn dig tilbage, og lad dig underholde
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
LED
4K Ambilight TV
i alt
recurring payment
Ambilight-TV'et med indbygget Google Assistent.
126 cm (50") AMBILIGHT TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos og DTS:X
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, omgiver Ambilight dig med en glorie af farverigt lys. Al din underholdning når ud over skærmen og trækker dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden igen.
Levende øjeblikke. Skarpere scener.
Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Dette er 4K-billedpræcision, der går ud over det tænkelige. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der giver skarphed og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.
Farver og kontraster slippes løs med HDR10+
Forvent flere detaljer. Forbedret billedkvalitet billede for billede. Med større vægt på farver og kontraster er det her, hvor selv de mørkeste øjeblikke og de lyseste scener gøres klarere.
Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X
Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.
Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.
Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer, og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at redigere din afspilningsliste på farten.
Kompatibel med stemmeassistenter og Apple AirPlay*
Du kan vælge mellem forskellige stemmeassistenter! Når du trykker på Google Assistent-knappen på fjernbetjeningen, kan du bruge din stemme til at finde film og programmer, få anbefalinger, styre kompatible smart home-enheder og meget mere. Eller du kan bede Alexa om at styre TV'et via enheder, der understøtter Alexa. Stream nemt til dit TV fra din iPhone, iPad eller Mac. Se film fra apps. Del billeder med venner i lokalet.*
Vælg et større TV
Vælg stort. Vælg småt. Gå efter et TV, der passer perfekt til dine behov. Du kan få det utrolige 8000 Series TV fra den mindre 43" skærm og helt op til 65" – det smarteste valg af TV.
Europæisk design
Edge-stand, slank ramme – dette er europæisk design, når det er bedst. Indstil dit Ambilight til lounge-tilstand for at fylde rummet i farver, mens dit TV sover. Og med sin fjernbetjening fremstillet af genbrugsplast og emballagen af FSC-certificeret pap er selv indsatserne nøje overvejet og trykt på genbrugspapir.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Ambilight Suite
Spiltilstand
Tilpasning til vægfarve
Lounge-lys-tilstand
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
50
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
126
cm
Display
4K Ultra HD LED
Panelopløsning
3840 x 2160p
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Billedforbedring
Micro Dimming
Ekstra høj opløsning
Natural Motion
Crystal Clear
Personlig
Home Cinema
ECO
Film
Spil
Skærm
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
640 x 480 - 60 Hz,576p -50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, OK Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
Tilgængeligheden af Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere efter land eller område. Se supportsiderne for Google Play og Apple Inc.