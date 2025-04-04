Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa og Matter Smart Home. Selv en indbygget langtrækkende mikrofon til at høre dine kommandoer tydeligt. Drevet af Titan OS for at opnå brugervenlighed og hastighed – det er her, europæisk design og datasikkerhed kommer i første række.
Det smarte valg med Ambilight
139 cm (55") AMBILIGHT TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos og DTS:X
Der er TV. Og der er Ambilight TV
Med integrerede LED-lys, der reagerer på hver scene, omgiver Ambilight dig med en glorie af farverigt lys. Al din underholdning når ud over skærmen og trækker dig dybere ind i øjeblikket. Når du har oplevet det, vil du aldrig have et TV uden igen.
Levende øjeblikke. Skarpere scener.
Zoom ind. Fordyb dig i detaljerne. Dette er 4K-billedpræcision, der går ud over det tænkelige. Med en Pixel Precise Ultra HD-skærm, der giver skarphed og livagtige detaljer, fylder det hvert øjeblik med betagende oplevelser.
Bliv omsluttet af Dolby Atmos og DTS:X
Med Dolby Atmos for lyd, præcis som instruktøren havde tænkt sig, og DTS:X til at skabe lydoplevelser i 3D er det som om, du selv er til stede. Hvis du tilføjer denne ekstra dimension til lyden, får du en mere medrivende oplevelse derhjemme.
Titan OS. Find det nemt.
Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.
Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk
Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk og din langtrækkende mikrofon. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med Alexa, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV’et kan også bruges sammen med Google-smarthøjttalere og Apple AirPlay.
Betjening uden fjernbetjening
Sig alle dine kommandoer. Tænd for TV’et, når du træder ind i rummet. Tal med Alexa uden at skulle bruge din fjernbetjening. Med den indbyggede langtrækkende TV-mikrofon og håndfri betjening kan du læne dig tilbage, slappe af og nyde alt dit foretrukne Smart TV-indhold.
Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost
Hør hvert ord helt præcist. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde vil du ikke gå glip af et eneste øjeblik nu, hvor hver sætning lyder endnu mere klart.
Tilslutningsmuligheder, der er klar til gaming
HDMI 2.0a og VRR hjælper dig med at få det bedste ud af din konsol med hurtigere gameplay og jævnere grafik. Med den lave inputforsinkelse, der aktiveres automatisk, når du tænder konsollen, er du klar til næste niveau inden for gaming.
Alle dine data opbevares sikkert
Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtigt, lige fra dine smartphones til tablets og fra bærbare computere til smarte højttalere. Tilslutning til Philips TV sikrer, at dine fortrolige oplysninger altid opbevares sikkert. Da SafeShark løbende tester og verificerer din sikkerhed, kan du have ro i sindet, vel vidende at din cybersikkerhed er vores højeste prioritet.
Europæisk design, bæredygtig udvikling
Edge stand. Tynd ramme. 4K LED TV. Det er design i europæisk kvalitet. Med hurtigt indhold, der er nemt at finde takket være Titan OS, er hver eneste lille detalje omhyggeligt sammensat, helt ned til fjernbetjeningen af genbrugsplastik og den genanvendte FSC-certificerede emballage, som det leveres med.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Ambilight Suite
Tilpasning til vægfarve
Musik-tilstand
Spil-tilstand
Sunrise Alarm
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
55
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
139
cm
Display
4K Ultra HD LED
Panelopløsning
3840 x 2160p
Oprindelig opdateringshastighed
60 Hz
Hz
Picture engine
Pixel Precise Ultra HD
Billedforbedring
Crystal Clear
ECO
Spil
HDR10+ kompatibel
Home Cinema
Skærm
Film
Micro Dimming
Personlig
Ekstra høj opløsning
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
640 x 480 - 60 Hz,576p -50 Hz,720p -50/60 Hz,1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
