Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • The One, som har det hele. The One, som har det hele. The One, som har det hele.
      Energy Label Europe F Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      55PUS8518/12

      The One, som har det hele.

      Giv din fritid et boost med The One. Dette 4K Ambilight TV omslutter dig i alle serier, film og spil! Du får fantastisk billedkvalitet, alle de bedste streaming-apps og en stander, der nemt kan justeres, så den passer til en soundbar.

      Se alle fordelene

      Starter i:

      Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig

      Lignende produkter

      Se alle Ambilight

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      The One
      - {discount-value}

      The One

      4K Ambilight TV

      i alt

      recurring payment

      The One, som har det hele.

      4K Ambilight TV

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • P5 Perfect Picture-processor
      • Førende HDR-formater understøttes
      • Google TV™
      The One med medrivende Ambilight.

      The One med medrivende Ambilight.

      Ambilight TV er de eneste TV med LED-lys bag skærmen, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.

      The One med et look, der imponerer. Philips P5 Picture-processor.

      The One med et look, der imponerer. Philips P5 Picture-processor.

      Philips P5-processoren leverer et billede, der er lige så fantastisk som det indhold, du elsker. Detaljer har markant større dybde. Farverne er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.

      The One med Dolby Vision og Dolby Atmos.

      The One med Dolby Vision og Dolby Atmos.

      Med Dolby Atmos og Dolby Vision får dine film, serier og spil en fantastisk lyd- og billedkvalitet. Se scenerne på den måde som instruktøren ønskede det – slut med skuffende scener, hvor det er for mørkt til at se, hvad der sker. Hør hvert eneste ord tydeligt. Oplev lydeffekter som om de virkelig finder sted omkring dig.

      Slankt TV. Pakket til fremtiden.

      Slankt TV. Pakket til fremtiden.

      Er du på udkig efter et TV, der passer til dit rum? Den næsten kantfri skærm på dette Ambilight TV passer godt til alle typer boligindretning, og den højdejusterbare stand er ideel til soundbars. Vi anvender FSC-certificeret genbrugspap til vores emballage og genbrugspapir til vores trykte materiale.

      Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi

      Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi

      Du får fantastisk, klar TV-lyd direkte ud af æsken. Hvis du vil have mere, kan du via Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi oprette forbindelse til kompatible soundbars og trådløse højttalere i dit hjem på få sekunder. Du kan endda konfigurere et surroundlydsystem til hjemmebiografen ved at bruge dit TV som en central højttaler.

      Vild med gaming. 60 Hz, VRR, ultralav in-put lag.

      Vild med gaming. 60 Hz, VRR, ultralav in-put lag.

      Kan du ikke vente med at spille? Dit 60 Hz Ambilight TV med HDMI 2.1 understøtter hurtigt gameplay, og dets Ultra Motion Clarity-tilstand giver et skarpere, mere stabilt billede. Tænd for konsollen, og indstillingen til ultralav inputforsinkelse aktiveres automatisk - og Ambilights spiltilstand får spændingen til at føles endnu mere intens.

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.

      Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer - og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at oprette en afspilningsliste, når du ikke er hjemme.

      Stemmestyring. Google Assistent. Fungerer sammen med Alexa

      Stemmestyring. Google Assistent. Fungerer sammen med Alexa

      Du kan vælge mellem stemmeassistenter! Tryk på Google Assistent-knappen på din fjernbetjening, og brug stemmen til at finde film og udsendelser, få anbefalinger, kontrollere kompatible Smart Home-enheder med mere. Eller bed Alexa om at kontrollere dit TV via Alexa-aktiverede enheder.

      Ultraskarpe billeder. Levende billeder.

      Uanset hvad du ser, kan du nyde et klart, ultraskarpt billede med levende farver. Dette Ambilight TV i 4K UHD er desuden kompatibelt med alle førende HDR-formater, så du kan se flere detaljer, selv i mørke og lyse områder, når du streamer HDR-indhold.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Tilpasning til vægfarve
        • Lounge-tilstand
        • Spil-tilstand
        • Ambilight-musik
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • fungerer med Philips Wireless Home-højttalere
        • Ambilight-opstartsanimation
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        55  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        139  cm
        Display
        4K Ultra HD LED
        Panelopløsning
        3840 x 2160
        Oprindelig opdateringshastighed
        60  Hz
        Picture engine
        P5 Perfect Picture-processor
        Billedforbedring
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoafspilning
        • PAL
        • SECAM
        TV-programoversigt*
        8 dages elektronisk programguide
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Android TV

        OS
        Google TV™
        Forudinstallerede apps
        • Google Play Film*
        • Google-søgning
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube-musik
        • Trænings-app
        • Ambilight Aurora
        Hukommelsesstørrelse (Flash)
        16 GB*
        Gaming Cloud
        Geforce Now

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Fjernbetjening
        med stemme
        Stemmeassistent*
        • Indbygget Google Assistant
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        • Fungerer sammen med Alexa

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        • Containere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formater for musikafspilning
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 op til v9.2)
        • WMA-PRO (v9 og v10)
        • FLAC
        Understøttede undertekstformater
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formater for billedvisning
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360 foto
        • HEIF

      • Behandler

        Behandlingskraft
        Quad Core

      • Lyd

        Udgangseffekt (RMS)
        20 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W fuldtonehøjttaler
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • A.I. Sound
        • Tydelig dialog
        • Dolby Atmos
        • Dolby-basforstærkning
        • Dolby-lydstyrkeregulering
        • Night-indstilling
        • A.I. EQ
        • DTS Play-Fi
        • Tilpasning af Mimi Sound
        • Rumkalibrering

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        • Afspilning med ét tryk
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.0
        Andre tilslutninger
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digital lydudgang (optisk)
        • Hovedtelefonudgang
        • Servicestik
        • Satellitstik
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        • Maks. 48 Gbps datahastighed
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        HDMI 1/2
        HDMI 2,0
        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        HDMI 3/4
        HDMI 2,0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1533388
        Energiklasse for SDR
        F
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        77  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        118  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        n.a.
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        LED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        220-240 V AC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        Mindre end 0,3 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Slå billede fra (ved radio)
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • Fjernbetjening
        • 2 x AAA batterier
        • Bordstand
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

      • Design

        Farver på TV
        Antracitgrå ramme
        Standerdesign
        Antracitgrå forskydningspinde

      • Mål

        Bredde
        1231,0  mm
        Højde
        720,0  mm
        Dybde
        81,0  mm
        Produktvægt
        15,2  kg
        Bredde (med stand)
        1231.0  mm
        Højde (med stand)
        740.0/778.0  mm
        Dybde (med stand)
        256.0  mm
        Produktvægt (+ stand)
        16.0  kg
        Bredde (emballage)
        1360.0  mm
        Højde (emballage)
        840.0  mm
        Dybde (emballage)
        160.0  mm
        Vægt inkl. emballage
        19,5  kg
        Standerbredde
        737.0/1014.0  mm
        Standerhøjde
        29.5/68.0  mm
        Standerdybde
        256.0  mm
        Afstand mellem 2 stander
        737.0/1014/0  mm
        Standerens højde til TV'ets nederste kant
        29.5/68.0  mm
        Kan monteres på en væg
        200 x 300 mm

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Fjernbetjening
      • 2 x AAA batterier
      • Bordstand
      • Netledning
      • Lynhåndbog
      • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Hukommelse (Flash): 16G. Den faktiske ledige diskplads kan variere (afhængigt af f.eks. (forud-)installerede apps, installeret operativsystem osv.)
      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Disney+-abonnement påkrævet. I henhold til vilkårene på https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney og dets tilhørende enheder. Disney+ fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. Google Assistant er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, Ok Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.