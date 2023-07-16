Giv din fritid et boost med The One. Dette 4K Ambilight TV omslutter dig i alle serier, film og spil! Du får fantastisk billedkvalitet, alle de bedste streaming-apps og en stander, der nemt kan justeres, så den passer til en soundbar.
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
The One
4K Ambilight TV
i alt
recurring payment
The One, som har det hele.
4K Ambilight TV
139 cm (55") Ambilight TV
P5 Perfect Picture-processor
Førende HDR-formater understøttes
Google TV™
The One med medrivende Ambilight.
Ambilight TV er de eneste TV med LED-lys bag skærmen, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.
The One med et look, der imponerer. Philips P5 Picture-processor.
Philips P5-processoren leverer et billede, der er lige så fantastisk som det indhold, du elsker. Detaljer har markant større dybde. Farverne er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.
The One med Dolby Vision og Dolby Atmos.
Med Dolby Atmos og Dolby Vision får dine film, serier og spil en fantastisk lyd- og billedkvalitet. Se scenerne på den måde som instruktøren ønskede det – slut med skuffende scener, hvor det er for mørkt til at se, hvad der sker. Hør hvert eneste ord tydeligt. Oplev lydeffekter som om de virkelig finder sted omkring dig.
Slankt TV. Pakket til fremtiden.
Er du på udkig efter et TV, der passer til dit rum? Den næsten kantfri skærm på dette Ambilight TV passer godt til alle typer boligindretning, og den højdejusterbare stand er ideel til soundbars. Vi anvender FSC-certificeret genbrugspap til vores emballage og genbrugspapir til vores trykte materiale.
Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi
Du får fantastisk, klar TV-lyd direkte ud af æsken. Hvis du vil have mere, kan du via Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi oprette forbindelse til kompatible soundbars og trådløse højttalere i dit hjem på få sekunder. Du kan endda konfigurere et surroundlydsystem til hjemmebiografen ved at bruge dit TV som en central højttaler.
Vild med gaming. 60 Hz, VRR, ultralav in-put lag.
Kan du ikke vente med at spille? Dit 60 Hz Ambilight TV med HDMI 2.1 understøtter hurtigt gameplay, og dets Ultra Motion Clarity-tilstand giver et skarpere, mere stabilt billede. Tænd for konsollen, og indstillingen til ultralav inputforsinkelse aktiveres automatisk - og Ambilights spiltilstand får spændingen til at føles endnu mere intens.
Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google.
Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer - og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at oprette en afspilningsliste, når du ikke er hjemme.
Stemmestyring. Google Assistent. Fungerer sammen med Alexa
Du kan vælge mellem stemmeassistenter! Tryk på Google Assistent-knappen på din fjernbetjening, og brug stemmen til at finde film og udsendelser, få anbefalinger, kontrollere kompatible Smart Home-enheder med mere. Eller bed Alexa om at kontrollere dit TV via Alexa-aktiverede enheder.
Ultraskarpe billeder. Levende billeder.
Uanset hvad du ser, kan du nyde et klart, ultraskarpt billede med levende farver. Dette Ambilight TV i 4K UHD er desuden kompatibelt med alle førende HDR-formater, så du kan se flere detaljer, selv i mørke og lyse områder, når du streamer HDR-indhold.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Tilpasning til vægfarve
Lounge-tilstand
Spil-tilstand
Ambilight-musik
AmbiWakeup
AmbiSleep
fungerer med Philips Wireless Home-højttalere
Ambilight-opstartsanimation
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
55
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
139
cm
Display
4K Ultra HD LED
Panelopløsning
3840 x 2160
Oprindelig opdateringshastighed
60
Hz
Picture engine
P5 Perfect Picture-processor
Billedforbedring
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Wide Colour-farveskala, 90 % DCI/P3
CalMAN Ready
HLG (Hybrid Log Gamma)
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
576p - 50 Hz
640x480 - 60 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560x1440 - 60 Hz
3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Tuner/modtagelse/transmission
Digital TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Videoafspilning
PAL
SECAM
TV-programoversigt*
8 dages elektronisk programguide
Signalstyrke-indikation
Ja
Tekst-TV
1000 siders hypertext
HEVC-understøttelse
Ja
Android TV
OS
Google TV™
Forudinstallerede apps
Google Play Film*
Google-søgning
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iPlayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube-musik
Trænings-app
Ambilight Aurora
Hukommelsesstørrelse (Flash)
16 GB*
Gaming Cloud
Geforce Now
Smart TV-funktioner
Interaktivt TV
HbbTV
Fjernbetjening
med stemme
Stemmeassistent*
Indbygget Google Assistant
Fjernbetjening med mikrofon.
Fungerer sammen med Alexa
Multimedieprogrammer
Formater for videoafspilning
Containere: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formater for musikafspilning
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 op til v9.2)
WMA-PRO (v9 og v10)
FLAC
Understøttede undertekstformater
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formater for billedvisning
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 foto
HEIF
Behandler
Behandlingskraft
Quad Core
Lyd
Udgangseffekt (RMS)
20 W
Højttalerkonfiguration
2 x 10 W fuldtonehøjttaler
Codec
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Lydforbedring
A.I. Sound
Tydelig dialog
Dolby Atmos
Dolby-basforstærkning
Dolby-lydstyrkeregulering
Night-indstilling
A.I. EQ
DTS Play-Fi
Tilpasning af Mimi Sound
Rumkalibrering
Tilslutningsmuligheder
Antal HDMI-tilslutninger
4
HDMI-funktioner
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Fjernbetjenings-pass-through
System-lydkontrol
System-standby
Afspilning med ét tryk
Antal USB-stik
2
Trådløs forbindelse
Wi-Fi 802,11 AC, 2x2, Dual band
Bluetooth 5.0
Andre tilslutninger
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digital lydudgang (optisk)
Hovedtelefonudgang
Servicestik
Satellitstik
HDCP 2.3
Ja, på alle HDMI
HDMI ARC
Ja, på HDMI2
HDMI 2.1-funktioner
eARC på HDMI 2
eARC/VRR/ALLM understøttes
Maks. 48 Gbps datahastighed
EasyLink 2.0
HDMI-CEC til Philips TV/SB
Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
Understøttede HDMI-videofunktioner
HDMI 1/2
HDMI 2,0
Gaming
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision Game
HDMI 3/4
HDMI 2,0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
EU-energikort
EPREL-registreringsnumre
1533388
Energiklasse for SDR
F
Strømkrav i tændt tilstand for SDR
77
Kwh/1000 t.
Energiklasse for HDR
G
Strømkrav i tændt tilstand for HDR
118
Kwh/1000 t.
Strømforbrug ved slukket tilstand
n.a.
Netværksbaseret standbytilstand
2,0
W
Anvendt panelteknologi
LED LCD
Strøm
Lysnet
220-240 V AC, 50/60 Hz
Standby-strømforbrug
Mindre end 0,3 W
Strømbesparende funktioner
Timer til auto-sluk
Slå billede fra (ved radio)
Eco-tilstand
Lyssensor
Tilbehør
Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening
2 x AAA batterier
Bordstand
Netledning
Lynhåndbog
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
Design
Farver på TV
Antracitgrå ramme
Standerdesign
Antracitgrå forskydningspinde
Mål
Bredde
1231,0
mm
Højde
720,0
mm
Dybde
81,0
mm
Produktvægt
15,2
kg
Bredde (med stand)
1231.0
mm
Højde (med stand)
740.0/778.0
mm
Dybde (med stand)
256.0
mm
Produktvægt (+ stand)
16.0
kg
Bredde (emballage)
1360.0
mm
Højde (emballage)
840.0
mm
Dybde (emballage)
160.0
mm
Vægt inkl. emballage
19,5
kg
Standerbredde
737.0/1014.0
mm
Standerhøjde
29.5/68.0
mm
Standerdybde
256.0
mm
Afstand mellem 2 stander
737.0/1014/0
mm
Standerens højde til TV'ets nederste kant
29.5/68.0
mm
Kan monteres på en væg
200 x 300 mm
Hvad følger med?
Andre elementer i boksen
Fjernbetjening
2 x AAA batterier
Bordstand
Netledning
Lynhåndbog
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale Google Play store for at få flere oplysninger.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Hukommelse (Flash): 16G. Den faktiske ledige diskplads kan variere (afhængigt af f.eks. (forud-)installerede apps, installeret operativsystem osv.)
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Disney+-abonnement påkrævet. I henhold til vilkårene på https://www.disneyplus.com(c) 2020 Disney og dets tilhørende enheder. Disney+ fås på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Google Assistant er tilgængelig på Philips Android TV, der kører på Android O (8) eller nyere OS-version. Google Assistant er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, Ok Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.