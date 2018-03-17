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Udgået
55PUT6401/12
Tyndt 4K LED-TV med Android TV
Flot design møder høj ydelse i Philips 6400-serien. Billedet står på en minimalistisk stand og kommer til live i 4K Ultra HD- og Pixel Plus Ultra HD-billedkvalitet. Med Android TV er dine underholdningsmuligheder praktisk taget uendelige
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 8 GB, som kan udvides
DVB-T/T2/C
Al stor kunst skal bruge sit eget staffeli. Og som alle store kunstværker skal dit nye Philips TV vises frem på den rette måde. Disse slanke aluminiumsstandere er udviklet specielt til denne model af vores designteam og er et sandt vidnesbyrd om letheden og den slanke konstruktion af dette kraftfulde TV-sortiment.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
Cloud Gaming tilbyder et omfattende onlinekatalog af spil i høj kvalitet til alle aldre, enhver smag og ethvert spilniveau. Vælg blot et spil, og spil det på dit TV!
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3.3
ud af 5
136
Anmeldelser
LP90
17/03/2018
Danmark
Super flot og fantastisk tv
det er vores første smart tv og hvilket et vi er så super fantastisk glad og tilfreds for dette flotte tv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Auditossen
20/04/2017
Danmark
Flot design, kanon billede, mange muligheder
Kanon flot billede det lille fjernsyn giver når mediets opløsning er i 4K! Mange muligheder med Android som system og ikke nogen hakken eller venten med ydeevnen. Rigtig godt fjernsyn til prisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
djpede
05/12/2016
Danmark
lækkert tv
meget fjernsyn for penge. og rigtig godt billede. det er ment at sidde op vis du har en google konto. og ambiligt det kan ikke undværes når du først har prøvet det.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.
Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)