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Udgået

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Anmeldelse

Alle billeder fortæller en historie

Vis dine digitale fotos med samme kvalitet og fyldige farver som på professionelle udskrifter! Philips 5FF2CMI PhotoFrame er den nemmeste måde til at vise digitale fotos uden en PC, og den supplerer dit hjems indretning med et slankt og stilfuldt design.

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Alle billeder fortæller en historie

  • 14,2 cm (5,6") LCD

  • 14,2 cm (5,6") visn.omr.

Afspil diasshows, eller gennemse enkelte fotos, miniaturer eller vis ur

Med de fleksible visningstilstande får du frihed til at vise dine fotos et billede ad gangen, i miniaturetilstand for hurtig og nem søgning eller til at lave et diasshow over dine mest dyrebare fotos.

Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

Perfekte digitale farver for flot og fyldig visning af fotos

Skærm med alle farver viser det bedste i dine fotos med levende, virkelighedstro farver ved at vise alle de farver, som findes i professionelle, udskrevne fotos.

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5FF2CMI PhotoFrame

Denne anmeldelse blev foretaget for 5FF2CMI PhotoFrame

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