Philips Performance-serien: The one to watch

Her har du fundet, hvad du søger. Enestående billedkvalitet. Elegant design. Fantastisk lyd. AI-stemmestyring. Ambilight giver en overvældende oplevelse som ingen anden. Alt, hvad du behøver for at nyde en filmaften, sport eller et spilmaraton i weekenden Se alle fordelene