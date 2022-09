"The One" til at se TV på

Det er lige blevet nemt at vælge dit næste TV. Hvis du er på udkig efter enestående billede og lyd, nemme tilslutningsmuligheder og hurtigt reagerende spil, er du på udkig efter "The One". Og du får Ambilight, så du får en overvældende oplevelse som ingen anden. Se alle fordelene