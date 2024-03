Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi.

Du får fantastisk, klar TV-lyd direkte fra kassen. Hvis du vil have mere, kan du via Philips Wireless Home System med DTS Play-Fi på få sekunder oprette forbindelse til kompatible soundbars og trådløse højttalere i dit hjem. Du kan endda konfigurere et surroundlydsystem til hjemmebiografen ved at bruge dit TV som en central højttaler.