Forestil dig dette. Store biografoplevelser derhjemme. Problemfri gaming. Surroundlyd. Uendelige udvalg af Smart TV. Og 4K Ambilight TV, der flyder ud over skærmen. Det er ikke bare nemt at bruge, The One har det hele.
The One
4K Ambilight TV
The One til at se TV på
215 cm (85") AMBILIGHT TV
4K QLED. VRR 144 Hz
P5 Picture Engine
Dolby Vision og Dolby Atmos
Det eneste TV med integreret lys på bagsiden
Forestil dig integreret LED-lys, der reagerer på alt, hvad du ser, mens du fordyber dig i en lysende glorie af farver. Ambilight ændrer alt: Nu vil din skærm virke større og trække dig dybere ind i alt dit foretrukne TV-indhold. Når du først har oplevet det, vil du aldrig have et andet TV uden det.
Defineret billedskarphed og vitalitet med 4K QLED
Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.
Du tror det, når du ser det med Philips P5 Picture Engine
Forestil dig dette. Detaljer med større dybde. Utroligt levende farver. Ægte hudtoner. Glidende, naturlige bevægelser og billeder, der er så klare, at du nærmest føler, at du er til stede. Åbn dine øjne, boost sanserne, og lad dig selv mærke forskellen.
Biograflignende oplevelser med Dolby
Dolby Vision og Dolby Atmos får du plads i instruktørstolen. Hver scene, som er klart defineret i biografstandard, er en fryd for både øjne og ører. Uanset om det er film, sport eller gaming, kan du omgive dig med mere virkelighedstro biografoplevelser med hvert utrolige øjeblik.
DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser
DTS:X gør hele forskellen med lyd, der er så ægte, at du kan mærke den. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension, bevæger den sig frit rundt for at fordybe dig endnu mere i øjeblikket.
Giv gaming et løft
Fra joystick-junkier til de mest dedikerede gamere – det hele handler om superresponsivt gameplay og grafik, der får det hele med. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralav forsinkelse og Freesync Premium er du garanteret et jævnere gameplay. Og med Ambilight-spiltilstand kan du fordybe dig endnu mere i handlingen.
Titan OS. Find det nemt.
Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.
Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk
Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV'et kan også bruges sammen med Google smart-højttalere og Apple AirPlay.
En størrelse til alle behov
Størrelsen betyder noget. Og i dette tilfælde er det sådan, dit TV passer perfekt ind i dit rum. Uanset om du vælger en lille skærm med tætsiddende pasform eller skalerer op, så den passer til din hjemmebiograf, kan du vælge efter dine behov. Fra 43" op til utrolige 75" er dette helt klart The One.
Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost
Hør hvert ord tydeligt. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde går du ikke glip af et eneste øjeblik nu, hvor hver sætning lyder endnu mere klart.
Europæisk design
Nøje overvejet central drejefod, der giver en mere fleksibel synsvinkel og reducerer blænding. Lounge-tilstand, der forbedrer belysningen i rummet. Fjernbetjening fremstillet af genanvendt plast. FSC-certificeret genbrugsemballage og medfølgende papirmanual – dette er alt, hvad du forventer af Philips Ambilight TV.
