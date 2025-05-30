Søgeord

    The One til at se TV på
      Energy Label Europe E Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      The One til at se TV på

      Forestil dig dette. Store biografoplevelser derhjemme. Problemfri gaming. Surroundlyd. Uendelige udvalg af Smart TV. Og 4K Ambilight TV, der flyder ud over skærmen. Det er ikke bare nemt at bruge, The One har det hele.

      The One til at se TV på

      • 215 cm (85") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision og Dolby Atmos
      Det eneste TV med integreret lys på bagsiden

      Det eneste TV med integreret lys på bagsiden

      Forestil dig integreret LED-lys, der reagerer på alt, hvad du ser, mens du fordyber dig i en lysende glorie af farver. Ambilight ændrer alt: Nu vil din skærm virke større og trække dig dybere ind i alt dit foretrukne TV-indhold. Når du først har oplevet det, vil du aldrig have et andet TV uden det.

      Defineret billedskarphed og vitalitet med 4K QLED

      Defineret billedskarphed og vitalitet med 4K QLED

      Levende farver. Ultraskarpe scener. Det er billedperfektion, når det er bedst. Med 4K (UHD) tilpasser dette Ambilight TV sig til alle dine HDR-formater. Hvert utrolige øjeblik, uanset om det er mørkt eller lyst, spillet eller streamet, kan du nyde med alle detaljer scene efter scene.

      Du tror det, når du ser det med Philips P5 Picture Engine

      Du tror det, når du ser det med Philips P5 Picture Engine

      Forestil dig dette. Detaljer med større dybde. Utroligt levende farver. Ægte hudtoner. Glidende, naturlige bevægelser og billeder, der er så klare, at du nærmest føler, at du er til stede. Åbn dine øjne, boost sanserne, og lad dig selv mærke forskellen.

      Biograflignende oplevelser med Dolby

      Biograflignende oplevelser med Dolby

      Dolby Vision og Dolby Atmos får du plads i instruktørstolen. Hver scene, som er klart defineret i biografstandard, er en fryd for både øjne og ører. Uanset om det er film, sport eller gaming, kan du omgive dig med mere virkelighedstro biografoplevelser med hvert utrolige øjeblik.

      DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser

      DTS:X til medrivende 3D-lydoplevelser

      DTS:X gør hele forskellen med lyd, der er så ægte, at du kan mærke den. Med 3D-lydteknologi, der tilføjer en ny dimension, bevæger den sig frit rundt for at fordybe dig endnu mere i øjeblikket.

      Giv gaming et løft

      Giv gaming et løft

      Fra joystick-junkier til de mest dedikerede gamere – det hele handler om superresponsivt gameplay og grafik, der får det hele med. Med VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultralav forsinkelse og Freesync Premium er du garanteret et jævnere gameplay. Og med Ambilight-spiltilstand kan du fordybe dig endnu mere i handlingen.

      Titan OS. Find det nemt.

      Titan OS. Find det nemt.

      Philips Smart TV Titan OS-platformen giver dig hurtig adgang til det, du vil se. Fra efterfølgere til serier, og fra dokumentarfilm til drama, alt hvad du ønsker, er der med et tryk på en knap. Uanset hvad du ønsker at se, kan du nemt holde alle de bedste streamingapps inden for din rækkevidde.

      Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk

      Opret nemt forbindelse til dit Smart Home-netværk

      Kompatibilitet med Matter Smart Home giver problemfri integration med dit eksisterende Smart Home-netværk. Hvis du vil betjene TV'et fra din Matter Smart Home-app eller med stemmestyringstjenester, skal du blot trykke på knappen på fjernbetjeningen og tale. Dæmp lyset. Indstil termostaten. Tænd endda dit Philips Ambilight TV. En enkelt kommando klarer det hele. TV'et kan også bruges sammen med Google smart-højttalere og Apple AirPlay.

      En størrelse til alle behov

      En størrelse til alle behov

      Størrelsen betyder noget. Og i dette tilfælde er det sådan, dit TV passer perfekt ind i dit rum. Uanset om du vælger en lille skærm med tætsiddende pasform eller skalerer op, så den passer til din hjemmebiograf, kan du vælge efter dine behov. Fra 43" op til utrolige 75" er dette helt klart The One.

      Tilføj klarhed til hvert ord med Stemmeboost

      Hør hvert ord tydeligt. Stemmeboost gør det muligt for lytteren at skrue op eller ned for dialoglydstyrken uden at påvirke baggrundslyden. På denne måde går du ikke glip af et eneste øjeblik nu, hvor hver sætning lyder endnu mere klart.

      Europæisk design

      Nøje overvejet central drejefod, der giver en mere fleksibel synsvinkel og reducerer blænding. Lounge-tilstand, der forbedrer belysningen i rummet. Fjernbetjening fremstillet af genanvendt plast. FSC-certificeret genbrugsemballage og medfølgende papirmanual – dette er alt, hvad du forventer af Philips Ambilight TV.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Ambilight FTI-animation
        • Ambilight-musik
        • AmbiSleep
        • Spil-tilstand
        • Lounge-lys-tilstand
        • Sunrise Alarm
        • Tilpasning til vægfarve
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        85  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        215  cm
        Display
        4K Ultra HD QLED
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Oprindelig opdateringshastighed
        120  Hz
        Picture engine
        P5 Perfect Picture-processor
        Billedforbedring
        • Calman
        • Calman Autocal Ready og manuel kalibrering
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Spil
        • HDR10+ kompatibel
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC integreret
        • Micro Dimming Pro
        • Skærm
        • Film
        • Personlig
        • Ekstra høj opløsning
        Variabel opdateringshastighed
        144 Hz

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        OS
        TITAN OS
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Amazon Alexa Built-in
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        Smart Home-oplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,1 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        50 W
        Højttalerkonfiguration
        2 x 10 W fuldtonehøjttalere + 30 W subwoofer
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Lydforbedring
        • Al lyd
        • AVL-tilstand
        • Basforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Equalizer
        • Lytteprofil
        • Night-indstilling
        • Rumkalibrering
        • Stemmeboost
        Hovedtelefonfunktioner
        Dolby Atmos til hovedtelefoner
        Lydprogram
        IntelliSound
        Hovedhøjttaler
        Basrefleks med fuldt frekvensområde (FR01A+)
        Basenhed
        Tredobbelt ringbalance Quad PR

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspilning med ét tryk
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer sammen med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        eARC på HDMI 2

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        Gaming
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+ kompatibel
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2323672
        Energiklasse for SDR
        E
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        129  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        316  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        QLED LCD

      • Strøm

        Lysnet
        100-240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        Mindre end 0,3 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor
        • Slå billede fra (ved radio)

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 2 x AAA batterier
        • Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
        • Netledning
        • Lynhåndbog
        • Bordstand
        • Fjernbetjening

      • Design

        Farver på TV
        Plast med ramme i metal
        Standerdesign
        Stand i gråmetal

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        805  mm
        Kan monteres på en væg
        600 × 400 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV med holder (B x H x D)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        2080 x 1250 x 245 mm
        Vægt på TV uden holder
        54 kg
        Vægt på TV med holder
        56 kg
        Vægt inkl. emballage
        68 kg

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

