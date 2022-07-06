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Udgået
Renser rum op til 48 m²
190 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter
Kraftfuld luftcirkulation dækker effektivt rum op til 48 m² og fordeler ren luft i alle hjørner af rummet. Dette øger ydeevnen til 190 m³/t CADR (Clean Air Delivery Rate). Den renser 20 m² på mindre end 16 min. (1)
2-lags filtrering med NanoProtect HEPA og forfilter opfanger 99,5 % af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3), så du er sikret mod PM2.5, bakterier, pollen, støv, skæl fra kæledyr og andre forurenende stoffer. Certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation.
Opfanger aerosoler, herunder de, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid health group viser, at op til 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (2). Også testet i forbindelse med coronavirus (4).
Priser
5.0
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Biscoitos24
06/07/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente funcionalidade
Considero que este aparelho torna o ambiente mais leve, tornou o quarto mais limpo e fresco.
Fordele
o ambiente do quarto fica mais leve
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
esmoriz2022
13/04/2022
Portugal
Excelente relação qualidade preço
Nunca mais espirrei ao entrar no quarto, noto uma diferença enorme seja em qual divisão ele esteja. Ligo todos os dias de manhã e ele fica ligado varias horas. É silencioso e bastante eficaz.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
abem
11/12/2021
Portugal
Produto topo de gama
Dei esta avaliacao , porque meu irmao ja o tem e o grau de satisfacao atinge o maximo, o ar da sua casa nao parece o mesmo, esta purissimo e ele satisfeitissimo
Fordele
Ar puro sempre
Ulemper
Ate agora nenhuma
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 190 m³/t med en rumstørrelse på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) Microbial Reduction Rate-test udført hos Airmid Health Ltd i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1). Luftrensere i sig selv beskytter ikke mod COVID-19, men kan være en del af en beskyttelsesplan (US EPA).
(3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(4) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(5) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.
(6) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium./Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2011
(7) Det beregnede gennemsnitlige lydtryk ved 1,5 meter fra enheden baseret på målinger i henhold til IEC 60704. Lydtryksniveauet afhænger af rummets konstruktion, indretning og placeringen af enheden og lytteren.
(8) Sammenlignet med forgængeren FY0194, 99,97 % kontra 99,5 % partikelfiltrering