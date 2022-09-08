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AC1215/10
Renser rum op til 63 m²
270 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Kraftfuld luftcirkulation dækker effektivt rum op til 63 m² og fordeler ren luft i alle hjørner af rummet. Dette øger ydeevnen til en renluftkapacitet (CADR) på 270 m³/t. Den renser 20 m² på mindre end 11 min. (1)
3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kulfilter og forfilter opsamler 99,97% af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), så du er sikret mod PM2.5, bakterier, pollen, støv, skæl fra kæledyr og andre forurenende stoffer. Certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation.
Opfanger aerosoler, herunder dem, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid healthgroup viser, at op til 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (3). Også testet i forbindelse med coronavirus (5).
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 190 m³/t med en rumstørrelse på 49 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium. /Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2022
(3) Testet af Airmid Healthgroup Ltd. i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1); reduktion målt i Turbo-tilstand efter 10-20 min. Luftrensere beskytter ikke i sig selv mod COVID-19, men kan understøtte den overordnede beskyttelse (US EPA).
(4) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(5) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med areosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(6) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.