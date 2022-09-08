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  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)
  • Renser luften på mindre end 10 min. (1)

1000i SeriesLuftrenser til mellemstore rum

AC1715/10

Renser luften på mindre end 10 min. (1)
Med et enkelt tryk på en knap filtrerer luftrenseren de usynlige vira, allergener eller forurenende stoffer i dit hjem for at holde det rent og sikkert. Den renser hurtigt og effektivt takket være renluftkapaciteten (CADR) på 300 m³/t.
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Fjerner 99,9 % virus, allergener og forurenende stoffer (2,3,4)

Renser luften på mindre end 10 min. (1)

  • Renser rum op til 78 m²

  • 300 m3/t renluftkapacitet (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kulfilter

  • Forbundet med Air+-app'en

Fjerner op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften

Fjerner op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften

VitaShield-teknologien opfanger aerosoler og partikler, der er mindre end den mindste kendte coronavirus (6). Der slipper stort set ikke noget ud af VitaShield – den deaktiverer vira og fanger dem indeni. Testet uafhængigt af Airmid health-group til at fjerne op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften (2). Også testet for Corona-virus (7).

Testet og certificeret for at give en kvalitet, du kan stole på

Testet og certificeret for at give en kvalitet, du kan stole på

Philips-luftrensere gennemgår 170 obligatoriske og strenge inspektionstests, før de frigives fra vores fabrik og er certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation. De udsættes for strenge test af levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift (24/7).

Ultrastille og ingen lysforstyrrelser

Ultrastille og ingen lysforstyrrelser

I søvntilstand kører luftrenseren næsten lydløst for at give ren luft, mens du sover. Både luftkvalitetsindekset og lyset på brugergrænsefladen kan dæmpes eller slukkes for at undgå lysforstyrrelser.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerede gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere rummets størrelse på rumstørrelse på 48 m³ med en CADR på 300 m³/t (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).

  2. (2) Testet af Airmid Healthgroup Ltd. i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1); reduktion målt i Turbo-tilstand efter 10-20 min. Luftrensere beskytter ikke i sig selv mod COVID-19, men kan understøtte den overordnede beskyttelse (US EPA).

  3. (3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.

  4. (4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med birkepollenstøv på filtermediet i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut

  5. (5) Philips luftrensere har en højere pris for levering af ren luft og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801

  6. (6) Testet med NaCl-aerosol af iUTA iht. DIN71460-1, fra den luft, der passerer gennem filteret. Coronavira spænder ca. 0,08-0,22 mikrometer i størrelse (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Kap. 24, side 435-461).

  7. (7) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med areosoler med human coronavirus (HCoV-229E), med Philips HEPA NanoProtect-filter.

  8. (8) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.

  9. (9) Tilgængeligheden af Alexa og Google Home afhænger af din placering.

  10. (10) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.

  11. (11) Besparelser baseret på oplyst levetid for filter og priser i henhold til mærkewebsteder eller forhandlere, Nederlandene, 21. juni 2022.