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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
AC1715/10
Renser rum op til 78 m²
300 m3/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Forbundet med Air+-app'en
VitaShield-teknologien opfanger aerosoler og partikler, der er mindre end den mindste kendte coronavirus (6). Der slipper stort set ikke noget ud af VitaShield – den deaktiverer vira og fanger dem indeni. Testet uafhængigt af Airmid health-group til at fjerne op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften (2). Også testet for Corona-virus (7).
Philips-luftrensere gennemgår 170 obligatoriske og strenge inspektionstests, før de frigives fra vores fabrik og er certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation. De udsættes for strenge test af levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift (24/7).
I søvntilstand kører luftrenseren næsten lydløst for at give ren luft, mens du sover. Både luftkvalitetsindekset og lyset på brugergrænsefladen kan dæmpes eller slukkes for at undgå lysforstyrrelser.
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerede gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere rummets størrelse på rumstørrelse på 48 m³ med en CADR på 300 m³/t (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) Testet af Airmid Healthgroup Ltd. i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1); reduktion målt i Turbo-tilstand efter 10-20 min. Luftrensere beskytter ikke i sig selv mod COVID-19, men kan understøtte den overordnede beskyttelse (US EPA).
(3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med birkepollenstøv på filtermediet i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
(5) Philips luftrensere har en højere pris for levering af ren luft og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801
(6) Testet med NaCl-aerosol af iUTA iht. DIN71460-1, fra den luft, der passerer gennem filteret. Coronavira spænder ca. 0,08-0,22 mikrometer i størrelse (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Kap. 24, side 435-461).
(7) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med areosoler med human coronavirus (HCoV-229E), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(8) Den anbefalede levetid beregnes på baggrund af Philips-brugernes gennemsnitlige brugstid og WHO's data om udendørs forureningsniveau i byområder. Den faktiske levetid påvirkes af anvendelsesmiljøer og frekvenser.
(9) Tilgængeligheden af Alexa og Google Home afhænger af din placering.
(10) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.
(11) Besparelser baseret på oplyst levetid for filter og priser i henhold til mærkewebsteder eller forhandlere, Nederlandene, 21. juni 2022.