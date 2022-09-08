Fjerner op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften

VitaShield-teknologien opfanger aerosoler og partikler, der er mindre end den mindste kendte coronavirus (6). Der slipper stort set ikke noget ud af VitaShield – den deaktiverer vira og fanger dem indeni. Testet uafhængigt af Airmid health-group til at fjerne op til 99,9 % af vira og aerosoler fra luften (2). Også testet for Corona-virus (7).