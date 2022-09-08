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Udgået
AC3033/10
Renser rum op til 135 m²
520 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Forbundet med Air+-app'en
Air+-app'en giver en smart oplevelse, der sikrer, at du indånder ren og sund luft. Appen holder styr på alle indendørs og udendørs forurenende stoffer og justerer automatisk enhedens ydeevne, så du ikke behøver at gøre det. Air+ sikrer, at du har kontrollen, derhjemme eller på farten. Styr luften derhjemme med din stemme ved hjælp af Amazon Alexa eller Google Home (8)
Opfanger aerosoler, herunder dem, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid healthgroup viser, at op til 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (3). Også testet i forbindelse med coronavirus (5).
Scanner luften 1000 gange i sekundet for at registrere ultrafine partikler. Rapporterer luftkvaliteten i realtid og bruger intelligensen til at vælge den rigtige hastighed til dit hjem (i automatisk tilstand).
Priser
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 520 ㎥/t med en rumstørrelse på 48 m³(under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) CADR testet af et certificeret tredjepartslaboratorium pr. GB/T18801-2015. På grund af forbedringer af vores test- og kvalitetskontrol er CADR-værdierne blevet opgraderet. Hvis emballagen endnu ikke er opdateret, kan du vide dig sikker på, at produktet opfylder de højeste specifikationer, der er angivet online.
(3) Testet af Airmid Healthgroup Ltd. i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1); reduktion målt i Turbo-tilstand efter 10-20 min. Luftrensere beskytter ikke i sig selv mod COVID-19, men kan understøtte den overordnede beskyttelse (US EPA).
(4) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(5) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med areosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(6) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.
(7) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium./Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2016
(8) Tilgængeligheden af Alexa og Google Home afhænger af din placering
(9) Det beregnede gennemsnitlige lydtryk ved 1,5 meter fra enheden baseret på målinger i henhold til IEC 60704. Lydtryksniveauet afhænger af rummets konstruktion, indretning og placeringen af enheden og lytteren.
(10) Som testet i en rigtig opsætning, med støv hvirvlet op af en person, der går i seng.
(11) Baseret på CADR-målinger i henhold til GB/T-18801/2015 med enheden i søvntilstand og allergisøvntilstand.
(12) Philips luftrensere har en højere renluftkapacitet og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filter, testet til GB/T 18801
(13) Fra luften, der passerer gennem filtret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.
(14) Besparelser baseret på oplyst levetid for filter og priser i henhold til mærkewebsteder eller forhandlere, Nederlandene, 21. juni 2022.