Philips Air+-appen: Din smarte, rene luftløsning

Air+-app'en giver en smart oplevelse, der sikrer, at du indånder ren og sund luft. Appen holder styr på alle indendørs og udendørs forurenende stoffer og justerer automatisk enhedens ydeevne, så du ikke behøver at gøre det. Air+ sikrer, at du har kontrollen, derhjemme eller på farten. Styr luften derhjemme med din stemme ved hjælp af Amazon Alexa eller Google Home (8)