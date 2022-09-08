Imponerende effekt i mindre størrelse

Mindre størrelse, hurtigere rensehastighed (1) takket være det innovative dobbeltblæserdesign. Med kraftig filtrering på 520 m3/t (CADR) kan den nemt håndtere store rum på op til 135 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 6 minutter (3).