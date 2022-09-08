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  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
  • Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.

Nyistandsatte

PureProtect 3200 SeriesIntelligent luftrenser

AC3220/10R1

Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.
Nyd ren, sikker luft derhjemme, nu 50 % mere støjsvag! Vores design med dobbeltblæser har mere kraft i en kompakt form, så selv store rum renses på få minutter. Med sit slanke design, lave energiforbrug og intelligent appstyring passer den perfekt ind i dit hjem.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Opfanger effektivt allergener og forurenende stoffer

Stor renseeffekt. Utroligt støjsvag.

  • Renser rum op til 135 m2

  • 520 m3/t renluftkapacitet (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kulfilter

  • 50 % mere støjsvag rensning

Imponerende effekt i mindre størrelse

Imponerende effekt i mindre størrelse

Mindre størrelse, hurtigere rensehastighed (1) takket være det innovative dobbeltblæserdesign. Med kraftig filtrering på 520 m3/t (CADR) kan den nemt håndtere store rum på op til 135 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 6 minutter (3).

3-lags HEPA-filtrering fanger 99,97 % af de mindste partikler

3-lags HEPA-filtrering fanger 99,97 % af de mindste partikler

3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!

Støjsvag selv ved maksimal effekt

Støjsvag selv ved maksimal effekt

Oplev 50 % mindre støj med SilentWings-teknologi (1). Inspireret af uglernes lydløse flyvning sikrer vores blæservingedesign en rensning så lydløs som 15 dB(A). Selv ved maksimal hastighed er det mere støjsvagt end normal samtale. (5)

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) vs. forgængeren Philips AC3033 (CADR og støj)

  2. (2) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.

  3. (3) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 520 m3/time

  4. (4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA

  5. (5) Lydtryk, IEC 60704, ved 1,5 m. Normal samtale: 60 dB.

  6. (6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut

  7. (8) Allergisk snue og dens indvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, allergi 2008: 63 (suppl. 86): 8-160

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af Airmid Healthgroup Ltd. med influenza (H1N1) i 28,5 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 30-40 min.

  9. (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Test af mikrobiel reduktionshastighed udført af Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time.

  11. (11) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 1 time.

  12. (12) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.