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Nyistandsatte
AC3220/10R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Renser rum op til 135 m2
520 m3/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
50 % mere støjsvag rensning
Mindre størrelse, hurtigere rensehastighed (1) takket være det innovative dobbeltblæserdesign. Med kraftig filtrering på 520 m3/t (CADR) kan den nemt håndtere store rum på op til 135 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 6 minutter (3).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!
Oplev 50 % mindre støj med SilentWings-teknologi (1). Inspireret af uglernes lydløse flyvning sikrer vores blæservingedesign en rensning så lydløs som 15 dB(A). Selv ved maksimal hastighed er det mere støjsvagt end normal samtale. (5)
(1) vs. forgængeren Philips AC3033 (CADR og støj)
(2) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.
(3) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 520 m3/time
(4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA
(5) Lydtryk, IEC 60704, ved 1,5 m. Normal samtale: 60 dB.
(6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
(8) Allergisk snue og dens indvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, allergi 2008: 63 (suppl. 86): 8-160
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af Airmid Healthgroup Ltd. med influenza (H1N1) i 28,5 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 30-40 min.
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
(10) Test af mikrobiel reduktionshastighed udført af Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time.
(11) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 1 time.
(12) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.