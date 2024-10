Hygiejnisk befugtning med NanoCloud-teknologi

Ingen teknologi frigiver renere vanddamp end NanoCloud. Dens ultrafine tåge er usynlig for det blotte øje og ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at sætte sig fast på. Befugt luften med op til 99,9 % færre bakterier frigivet end almindelige ultrasoniske luftfugtere, sikker at bruge med postevand. (5)