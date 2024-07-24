AC3421/13
Ren luft og ideel luftfugtighed på få minutter
Bekæmp forurenende stoffer og tør luft med vores 2-i-1-enhed. Hold indendørs luft ren, sikker og med din foretrukne luftfugtighed. Det elegante design, intelligent appstyring og hygiejnisk befugtning gør den ideel til babyværelser eller personer med følsomme luftveje.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Intelligent 2-i-1-luftrenser og luftfugter
i alt
recurring payment
Enhedens luftstrøm når ud i alle hjørner af rummet med en luftrensningsrate (CADR) på 300 m3/t. Det kan nemt håndtere store rum på op til 78m2 (1) og kan rense et rum på 20m2 på mindre end 10 minutter (2).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3) - mindre end den mindste kendte virus!
Bekæmp symptomer på tør luft som tør hud, sprukne læber, irriteret næse eller hals med hurtig befugtning på op til 650 ml/time (4). Luftfugtigheden registreres og justeres automatisk til den ønskede indstilling.
Ingen teknologi frigiver renere vanddamp end NanoCloud. Dens ultrafine tåge er usynlig for det blotte øje og ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at sætte sig fast på. Befugt luften med op til 99,9 % færre bakterier frigivet end almindelige ultrasoniske luftfugtere, sikker at bruge med postevand. (5)
Fjerner 99,9 % af luftbårne vira og bakterier. Uafhængigt testet til at eliminere H1N1-influenzavirus (6), stafylokokbakterier (7) og 99,97 % af SARS-CoV-2, årsagen til COVID-19 (8).
Få en uforstyrret søvn med vores innovative luftrenser. I søvntilstand kører den kun ved 16,5 dB (9), hvilket er mere støjsvagt end en hvisken. Desuden dæmpes det digitale displaylys, hvilket minimerer eventuelle lysforstyrrelser.
Nyd renere luft, mens energiregningen forbliver lav. Ved maksimal effekt bruger luftrenseren kun 43 W, mindre energi end en almindelig lyspære.
AeraSense-teknologien scanner luften 1000x i sekundet for at registrere skadelige forurenende stoffer og vælger intelligent den bedste indstilling. Den viser luftkvaliteten i realtid (PM2.5) samt luftfugtighedsniveauet.
Par luftrenseren med Air+-appen til overvågning af indendørs og udendørs luftkvalitet, fjernbetjening og stemmekommandoer via Google og Alexa. I appen skal du vælge Auto+-tilstand for AI-teknologi, der tilpasser sig din rutiner og samtidig minimerer støj og energiforbrug.
Det aktive kulstoflag opfanger lugte og fjerner >90 % af de forurenende gasser, der skader indendørs luft (10): NO2 fra industri- og trafikforurening, toluen eller VOC'er fra husmaling, rengøringsmidler og møbler. Sikker og effektiv: Der udledes ingen ioner, kemikalier eller ozon.
Træk vejret behageligt uden behov for hyppige genopfyldninger. Takket være den store 3,2 l vandtank kan du nyde op til 15 timers uafbrudt brug.
Originale filtre sikrer optimal ydeevne i op til 1 år (11), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.
Indstil et grundigt luftrensningsprogram til soveværelset, før børnene går i seng. Derefter aktiveres den lydløse søvntilstand, og et natlys tændes. Børnene føler sig trygge, og forældrene kan sove roligt.
Generelle specifikationer
Tekniske specifikationer
Performance
Brugervenlighed
Sikkerhedsfunktion
Vægt og mål
Energieffektivitet
Vedligeholdelse
Kompatibilitet
Oprindelsesland
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.