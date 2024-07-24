    Ren luft og ideel luftfugtighed på få minutter
      PureProtect Water 3400 Series Intelligent 2-i-1-luftrenser og luftfugter

      AC3421/13

      Samlet vurdering / 5
      Ren luft og ideel luftfugtighed på få minutter

      Bekæmp forurenende stoffer og tør luft med vores 2-i-1-enhed. Hold indendørs luft ren, sikker og med din foretrukne luftfugtighed. Det elegante design, intelligent appstyring og hygiejnisk befugtning gør den ideel til babyværelser eller personer med følsomme luftveje.

      Lignende produkter

      Ren luft og ideel luftfugtighed på få minutter

      Befugter luften naturligt og hygiejnisk

      • Renser rum op til 78 m2
      • HEPA-filter og aktivt kulfilter
      • 650 ml/time befugtningshastighed
      • 3,2 l vandtank
      Grunding rensning af rum op til 78 m2

      Enhedens luftstrøm når ud i alle hjørner af rummet med en luftrensningsrate (CADR) på 300 m3/t. Det kan nemt håndtere store rum på op til 78m2 (1) og kan rense et rum på 20m2 på mindre end 10 minutter (2).

      3-lags HEPA-filtrering fanger 99,97 % af de mindste partikler

      3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3) - mindre end den mindste kendte virus!

      Automatisk befugtning op til 650 ml/time

      Bekæmp symptomer på tør luft som tør hud, sprukne læber, irriteret næse eller hals med hurtig befugtning på op til 650 ml/time (4). Luftfugtigheden registreres og justeres automatisk til den ønskede indstilling.

      Hygiejnisk befugtning med NanoCloud

      Ingen teknologi frigiver renere vanddamp end NanoCloud. Dens ultrafine tåge er usynlig for det blotte øje og ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at sætte sig fast på. Befugt luften med op til 99,9 % færre bakterier frigivet end almindelige ultrasoniske luftfugtere, sikker at bruge med postevand. (5)

      Reducerer effektivt vira som H1N1 (influenza) fra luften

      Fjerner 99,9 % af luftbårne vira og bakterier. Uafhængigt testet til at eliminere H1N1-influenzavirus (6), stafylokokbakterier (7) og 99,97 % af SARS-CoV-2, årsagen til COVID-19 (8).

      Søvntilstand med ultrastøjsvag drift

      Få en uforstyrret søvn med vores innovative luftrenser. I søvntilstand kører den kun ved 16,5 dB (9), hvilket er mere støjsvagt end en hvisken. Desuden dæmpes det digitale displaylys, hvilket minimerer eventuelle lysforstyrrelser.

      Lavere energiforbrug end en lyspære

      Nyd renere luft, mens energiregningen forbliver lav. Ved maksimal effekt bruger luftrenseren kun 43 W, mindre energi end en almindelig lyspære.

      Registrerer og tilpasser sig intelligent din indendørs luftkvalitet

      AeraSense-teknologien scanner luften 1000x i sekundet for at registrere skadelige forurenende stoffer og vælger intelligent den bedste indstilling. Den viser luftkvaliteten i realtid (PM2.5) samt luftfugtighedsniveauet.

      Betjen din renser med Philips Air+-appen

      Par luftrenseren med Air+-appen til overvågning af indendørs og udendørs luftkvalitet, fjernbetjening og stemmekommandoer via Google og Alexa. I appen skal du vælge Auto+-tilstand for AI-teknologi, der tilpasser sig din rutiner og samtidig minimerer støj og energiforbrug.

      Opfanger lugte og forurenende gasser

      Det aktive kulstoflag opfanger lugte og fjerner >90 % af de forurenende gasser, der skader indendørs luft (10): NO2 fra industri- og trafikforurening, toluen eller VOC'er fra husmaling, rengøringsmidler og møbler. Sikker og effektiv: Der udledes ingen ioner, kemikalier eller ozon.

      3,2 l vandtank til kontinuerlig befugtning i op til 15 timer

      Træk vejret behageligt uden behov for hyppige genopfyldninger. Takket være den store 3,2 l vandtank kan du nyde op til 15 timers uafbrudt brug.

      Langtidsholdbart filter i op til 1 år

      Originale filtre sikrer optimal ydeevne i op til 1 år (11), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.

      Skab et rent og behageligt sovemiljø med natlys

      Indstil et grundigt luftrensningsprogram til soveværelset, før børnene går i seng. Derefter aktiveres den lydløse søvntilstand, og et natlys tændes. Børnene føler sig trygge, og forældrene kan sove roligt.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        2-i-1 luftrenser og luftfugter
        Teknologi
        HEPA NanoProtect, fordampende befugtning
        Farve
        Mørkegrå
        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Genanvendt plast (~30 %)
        Internettilslutning
        Ja
        Wi-Fi-område
        2,4 GHz
        Knap til stemmestyring
        Ja (Google, Alexa)
        Vandtankens kapacitet
        3,2 l

      • Tekniske specifikationer

        Maksimal kraft
        43 W
        Luftkvalitetssensor
        PM2.5, temperatur, luftfugtighed
        Min. lydniveau
        16,5 dB(A)
        Maks. lydniveau
        51 dB(A)

      • Performance

        CADR (Clean Air delivery rate) (partikel, GB/T)
        300 m³/t
        Filterlag
        HEPA, aktivt kulstof, forfilter
        Partikelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer
        Befugtningshastighed
        650 ml/time
        Maks. størrelse på rum
        78 m2

      • Brugervenlighed

        Ledningslængde
        1,8 m
        Planlægger
        Ja (i app)
        Automatisk tilstand
        Ja
        Søvntilstand
        Ja
        Hastighedsindstillinger
        Ja (5 niveauer)
        Omgivende natlys
        Ja
        Luftkvalitetsfeedback
        Farvering, numerisk
        Interface
        Digital (berøring)
        Anbefalet filterudskiftning
        1 år/6 måneder
        Advarsel om tom vandtank
        Ja

      • Sikkerhedsfunktion

        Børnesikring
        Ja

      • Vægt og mål

        Produktets højde
        52 cm
        Produktets vægt
        6,5 kg
        Produktets bredde
        28,5 cm
        Produktets længde
        28,5 cm
        Emballagelængde
        34,5 cm
        Emballagebredde
        34,5 cm
        Emballagehøjde
        56,3 cm
        Emballagens vægt
        8,1 kg

      • Energieffektivitet

        Strømforbrug i standby
        <2 W
        Spænding
        100 - 240 V
        Frekvens
        50/60 Hz

      • Vedligeholdelse

        Garanti
        2 år

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        3-i-1 HEPA-filter
        Medfølgende tilbehør 2
        Fugtfilter
        Relateret tilbehør 1
        FY3400
        Relateret tilbehør 2
        FY3401

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      • (1) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.
      • (2) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 300 m3/time
      • (3) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA
      • (4) Testet af CVC i henhold til GB/T 23332-2018. Indledende temperatur på 23 ±2 °C og en relativ luftfugtighed på 30 ± 2% RH
      • (5) vs. almindelige ultrasoniske luftfugtere uden yderligere teknologi til at reducere spredningen af bakterier, som testet af et uafhængigt laboratorium
      • (6) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af Airmid Healthgroup Ltd. med influenza (H1N1) i 28,5 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 30-40 min.
      • (7) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
      • (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed udført af Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time.
      • (9) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.
      • (10) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 2 timer.
      • (11) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.

