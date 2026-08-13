Langvarig ydeevne på op til 5 år

CleanAir-systemet med 6 trin kan holde i op til 5 år. Takket være den unikke åbne struktur har 3-trins ElectroClean-partikelfilteret en konstant høj flow-hastighed. Det betyder, at det effektivt kan opfange partikler i længere tid uden at blive tilstoppet. 2-trins zeolit-filteret indfanger luftarter og lugte, som derefter oxideres af den aktive ilt, der passerer igennem og dermed kontinuerligt genopfrisker zeolit-filteret.