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  • Altid ren luft

Udgået

Luftrenser til stuen

AC4065

Altid ren luft
Philips Air Purifier leveres med et unikt selvrensende CleanAir-system med 6 trin, som fjerner og steriliserer skadelige stoffer. Den smarte luftkontrol måler og kontrollerer automatisk luftkvaliteten i dine rum.
Se alle fordele

med et selvrensende CleanAir-system med 6 trin

Altid ren luft

  • Intelligent sensor

  • 40 m2

Smart luftkontrol måler og kontrollerer luftkvaliteten

Smart luftkontrol måler og kontrollerer luftkvaliteten

Den indbyggede sensor måler luftkvaliteten i rummet og vælger en passende hastighed, for at opnå den bedst mulige luftkvalitet. Det to-farvede display viser den faktiske luftkvalitet og er rød, hvis luftkvaliteten endnu ikke er god nok og grøn, når luften er frisk og sund igen

Selvrensende zeolit-filter, der renses vha. aktiv ilt

Selvrensende zeolit-filter, der renses vha. aktiv ilt

Den aktive ilt, der genereres af Corona-partikelladeren, passerer gennem zeolit-filteret, hvor de indfangede luftarter oxideres og uskadeliggøres. Med denne proces genopfriskes zeolit-filteret kontinuerligt, så det kan holde i årevis.

Langvarig ydeevne på op til 5 år

Langvarig ydeevne på op til 5 år

CleanAir-systemet med 6 trin kan holde i op til 5 år. Takket være den unikke åbne struktur har 3-trins ElectroClean-partikelfilteret en konstant høj flow-hastighed. Det betyder, at det effektivt kan opfange partikler i længere tid uden at blive tilstoppet. 2-trins zeolit-filteret indfanger luftarter og lugte, som derefter oxideres af den aktive ilt, der passerer igennem og dermed kontinuerligt genopfrisker zeolit-filteret.

Tekniske specifikationer

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