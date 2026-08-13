Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
AC4065
Intelligent sensor
40 m2
Den indbyggede sensor måler luftkvaliteten i rummet og vælger en passende hastighed, for at opnå den bedst mulige luftkvalitet. Det to-farvede display viser den faktiske luftkvalitet og er rød, hvis luftkvaliteten endnu ikke er god nok og grøn, når luften er frisk og sund igen
Den aktive ilt, der genereres af Corona-partikelladeren, passerer gennem zeolit-filteret, hvor de indfangede luftarter oxideres og uskadeliggøres. Med denne proces genopfriskes zeolit-filteret kontinuerligt, så det kan holde i årevis.
CleanAir-systemet med 6 trin kan holde i op til 5 år. Takket være den unikke åbne struktur har 3-trins ElectroClean-partikelfilteret en konstant høj flow-hastighed. Det betyder, at det effektivt kan opfange partikler i længere tid uden at blive tilstoppet. 2-trins zeolit-filteret indfanger luftarter og lugte, som derefter oxideres af den aktive ilt, der passerer igennem og dermed kontinuerligt genopfrisker zeolit-filteret.
Anmeldelser