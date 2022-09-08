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Udgået
AC4080/10
Fjerner partikler på 0,02 µm*
Bortfiltrerer 99 % af bakterierne
Befugtningshastighed: 300 m³/time*
Rumstørrelse: Op til 43 m2*
Uovertruffent filtreringssystem med tysk teknologi bortfiltrerer effektivt forurenende stoffer som ultrafine partikler, pm 2,5, bakterier og vira med en størrelse på >0,00002 mm.*
99 % mindre bakteriespredning sammenlignet med ultrasoniske luftfugtere**
Anmeldelser
20 nanometer: Testet af IUTA. I henhold til rapporten Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis større end 20 nanometer (0,00002 mm).
Fjerner 99,97 % af alle partikler: Testet i laboratorium af tredjepart
Befugtningshastighed: 300 ml/time: Testet af GB/T 23332 i Philips' interne klimakammer i Suzhou. Kammerstørrelse 25 m2, indledende temperatur på 20 ± 2 °C og en relativ luftfugtighed på 30 ± 3 %RH.
Rumstørrelse: Op til 43m2: Baseret på befugtningsydeevnen i henhold til standarden AHAM HU-1-2016 (R2011).
Testet for fjernelse af MS2-virusarter ved Intertek Institute i USA (testet 2 timer i 11 m3-kammer)
I henhold til rapporten fra 2008 Mikrobiologisk Risikovurdering fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis og SARS-coronavirus større end 0,02 mikrometer.
CADR (cigaretrøg) testet af tredjepart
Sammenlignet med almindelig ultralydsteknologi (ikke varm dis). Philips NanoCloud-teknologi udsender op til 99 % færre naturlige bakterier i luften, som testet i 8 uger i et 1 m3-kammer og certificeret i en uafhængig benchmarkundersøgelse i laboratorium hos Rabe HygieneConsult i juni 2012 (RHC 2101p_12.116)
PM2,5-testet af tredjepart (5,0 +/- 0,5) mg/m3
Formaldehyd-, toluen-, TVOC- testet af tredjepart i 30 m3 laboratorium i 3 timer
Antibakterielle egenskaber testet i henhold til GB21551.3 med Staphylococcus Albus, startkoncentration er 1 × 105 cfu/m3