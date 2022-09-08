Sammenlignet med almindelig ultralydsteknologi (ikke varm dis). Philips NanoCloud-teknologi udsender op til 99 % færre naturlige bakterier i luften, som testet i 8 uger i et 1 m3-kammer og certificeret i en uafhængig benchmarkundersøgelse i laboratorium hos Rabe HygieneConsult i juni 2012 (RHC 2101p_12.116)