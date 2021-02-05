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Udgået
Altid ren luft
Den kombinerede rensnings- og befugtningsenhed fra Philips fås med befugtningsfilter, som forhindrer frigivelsen af belægninger, fjerner bakterier, vira og skimmelsvamp og sikrer sund luft til dig og din familie.
Fjerner bakterier og skimmelsvamp
Philips' avancerede befugtningsfilter absorberer bakterier, skimmelsvamp, virus og kalk i vandet for at forhindre, at skadelig luft frigives til luften.
En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig i god tid om at skifte filteret. Hvis filteret ikke skiftes i tide, holder apparatet op med at virke for at undgå at køre uden effekt, da filteret er fyldt. Det er din garanti for altid at have ren luft.
Funktionen til beskyttelse af ren luft sørger for, at du altid har ren luft. Den afbryder luftrenseren, når der ikke længere kan garanteres ren luft. Når et af filtrene er næsten fyldt og skal rengøres eller skiftes, underetter alarmen til beskyttelse af ren luft dig om at skifte eller rengøre filteret. Hvis brugere ikke skifter det pågældende filter, stopper apparatet med at fungere, og det låses.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Goudu
05/02/2021
France
Tout à fait ce qu'il faut
Immédiatement imbibé d'eau et la retient sans problème
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00