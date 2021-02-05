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Udgået

Befugtningsfilter til luftfugter

AC4155/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Altid ren luft

Den kombinerede rensnings- og befugtningsenhed fra Philips fås med befugtningsfilter, som forhindrer frigivelsen af belægninger, fjerner bakterier, vira og skimmelsvamp og sikrer sund luft til dig og din familie.

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Altid ren luft

  • Fjerner bakterier og skimmelsvamp

Antibakteriel belægning eliminerer bakterier og mug

Philips' avancerede befugtningsfilter absorberer bakterier, skimmelsvamp, virus og kalk i vandet for at forhindre, at skadelig luft frigives til luften.

Alarm til beskyttelse af ren luft advarer, når filteret skal udskiftes

En alarm til beskyttelse af ren luft underretter dig i god tid om at skifte filteret. Hvis filteret ikke skiftes i tide, holder apparatet op med at virke for at undgå at køre uden effekt, da filteret er fyldt. Det er din garanti for altid at have ren luft.

Beskyttelseslåsen til ren luft sikrer, at der altid er ren luft

Funktionen til beskyttelse af ren luft sørger for, at du altid har ren luft. Den afbryder luftrenseren, når der ikke længere kan garanteres ren luft. Når et af filtrene er næsten fyldt og skal rengøres eller skiftes, underetter alarmen til beskyttelse af ren luft dig om at skifte eller rengøre filteret. Hvis brugere ikke skifter det pågældende filter, stopper apparatet med at fungere, og det låses.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

05/02/2021

France

France

Tout à fait ce qu'il faut

Immédiatement imbibé d'eau et la retient sans problème

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Filtre pour humidificateur d'air AC4155/00

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