Beskyttelseslåsen til ren luft sikrer, at der altid er ren luft

Funktionen med beskyttelseslås til ren luft sikrer dig altid ren luft. Den lukker ned for luftrenseren, når der ikke længere kan garanteres ren luft. Hvis filteret ikke skiftes med det samme, afbryder og låser beskyttelseslåsen til ren luft apparatet for at undgå sekundær forurening pga. et snavset filter. Vi garanterer altid ren luft.