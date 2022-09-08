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Udgået

AC HEPA

AC4158/00

Altid ren luft

HEPA-filteret med aktivt kul reagerer på ultrafine partikler, allergener, bakterier og vira samt en lang række skadelige gasser, herunder formaldehyd. Dette yderst effektive filter er udviklet sammen med eksperter fra Tyskland

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Altid ren luft

  • Fjerner UFP helt ned til 0,02 µm

Bortfiltrerer ultrafine partikler >20 nanometer*

*Kombineret med HEPA-filteret bortfiltrerer det multifunktionelle filter >20 nanometer herunder bakterier, støv, allergener og visse vira. Ifølge WHO (Verdenssundhedsorganisationen) er vira for fugleinfluenza og almindelig influenza samt legionella-bakterier større 20 nanometer.

Alarm til beskyttelse af ren luft advarer, når filteret skal udskiftes

Alarmen til beskyttelse af ren luft advarer dig straks om, hvornår det er tid til at skifte filteret. Når et af filtrene er næsten fuldt og skal rengøres eller skiftes, minder alarmen til beskyttelse af ren luft dig om at skifte eller rengøre filteret.

Beskyttelseslåsen til ren luft sikrer, at der altid er ren luft

Funktionen med beskyttelseslås til ren luft sikrer dig altid ren luft. Den lukker ned for luftrenseren, når der ikke længere kan garanteres ren luft. Hvis filteret ikke skiftes med det samme, afbryder og låser beskyttelseslåsen til ren luft apparatet for at undgå sekundær forurening pga. et snavset filter. Vi garanterer altid ren luft.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I henhold til rapporten fra 2008 Mikrobiologisk Risikovurdering fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis og SARS-coronavirus større end 0,02 mikron.