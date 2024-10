Registrerer og tilpasser sig intelligent din indendørs luftkvalitet

AeraSense-teknologien scanner luften 1000x i sekundet for at registrere forurenende stoffer og gasser. Den rapporterer luftkvaliteten i realtid på produktdisplayet eller i appen. I Auto-tilstand vælger enheden intelligent den rigtige hastighed til at reagere på hver situation.