Indbygget sirene for at holde dig sikker

At være i sikkerhed er ofte ensbetydende med, at man kan finde dig. Enhedens indbyggede sirene tiltrækker opmærksomheden, hvilket betyder, at hjælpen aldrig er langt væk. Sirenen er kinetisk drevet for at undgå uventede problemer med batterier, og er et supplement designet til at give dig ro i sindet og sørge for, at din sikkerhed har førsteprioritet.