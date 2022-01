DAB for klare og støjfri radiooplevelser

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystalklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.