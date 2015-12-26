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Udgået
Vågn op nemt
Væk dit barn med hans/hendes yndlingslyd eller stemme med clockradioen AJ3138/12 fra Philips. Ringetoner og knapper, der kan udskiftes, giver personlighed, mens lur-timeren gør det muligt at programmere uret uden at skulle ændre alarmindstillingerne.
Alarm, der kan optage
Adskillige undersøgelser har påvist, at en lur i løbet af dagen er godt for helbredet. Nap-timeren hjælper dig med at komme ind i denne sunde vane ved at lade dig tage en kort lur, uden at du behøver at bekymre dig om at sove over eller at skulle nulstille alarmen hver gang. Tryk blot én gang på en knap for at nyde en sund lur på 15 minutter til to timer, før du vender tilbage til den travle hverdag. Lur-timeren tæller automatisk ned til nul, og en buzzer lyder, når den indstillede tid er forløbet, og det er tid til at vågne op.
Med henblik på at undgå at du sover over dig er vækkeuret fra Philips udstyret med en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du blot trykke på knappen for gentagelse af alarm én gang og lægge dig ned og sove igen. Fem minutter senere ringer vækkeuret igen. Hvis du vil sove mere, skal du trykke to gange på slumreknappen for at sove i 10 minutter yderligere eller tre gange for at sove 15 minutter yderligere.
Forsyn din Philips-radio med strøm vha. batterier eller netstrøm, og nyd den praktiske og fleksible brug. Når der ikke er en stikkontakt i nærheden, eller når du ikke vil have ledninger hængende, så lader du bare apparatet køre på batterier. Når du vil have kontinuerlig og stabil strømforsyning, slutter du apparatet direkte til en stikkontakt. Nu kan du nyde friheden til at lytte, lige hvor du vil.
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4.0
ud af 5
25
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Clock Radio
Berliantik
05/12/2016
Nederland
De beste
Ik heb deze wakker al drie jaar en ik ben heel blij mee. Het is mooi design en makkelijk om te gebruiken. By the way ik wil nog een kopen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Klokradio
Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Radiosveglia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3138 Radiosveglia