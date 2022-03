Nap-timer til en kort lur uden ændring af alarmindstillingerne

Adskillige undersøgelser har påvist, at en lur i løbet af dagen er godt for helbredet. Nap-timeren hjælper dig med at komme ind i denne sunde vane ved at lade dig tage en kort lur, uden at du behøver at bekymre dig om at sove over eller at skulle nulstille alarmen hver gang. Tryk blot én gang på en knap for at nyde en sund lur på 15 minutter til to timer, før du vender tilbage til den travle hverdag. Lur-timeren tæller automatisk ned til nul, og en buzzer lyder, når den indstillede tid er forløbet, og det er tid til at vågne op.