Vågn op til en melodi, radio eller en buzzer med stemningslys

Få en fantastisk start på dagen med en vækning, du selv bestemmer. Du kan blive vækket af en buzzer eller en melodi, eller du kan vælge, at din foretrukne radiostation skal vække dig. Du kan også få tændt stemningslys, når alarmen går i gang, og på denne måde gøre starten på dagen endnu bedre. Stemningslysene er desuden designet til at skifte farver afhængigt af, hvor længe du har slumret, efter at alarmen gik i gang første gang. Det er grønt i de første ti minutter, derefter bliver det gult i de næste ti minutter, og endelig bliver det rødt for at vise, at du er ved at sove over dig.